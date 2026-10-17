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 "دار الحوراء" ينتصر على الدمار والوحشية "الإسرائيلية".. إطلاق العمل به بعد توقف قسري

2026-10-17 11:21
82
موسى الحسيني - مصور
254 مقالاً

برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين، وفي أجواء ذكرى ولادة السيدة زينب (ع) ويوم الممرضة المسلمة، أطلقت الهيئة الصحية الإسلامية العمل في دار الحوراء الطبي وذلك صباح اليوم السبت (17-10-2026)، بعد توقف قسري بسبب الحرب والدمار الذي لحق به، وفي مبادرة تعكس حجم الإرادة والإصرار والعزيمة للمقاومة وشعبها. 

وفي هذه المناسبة، عاهدت الهيئة الصحية الإسلامية أهلها وشعبها المقاوم الأبي، بأنها ستبقى إلى جانبه مهما عظمت التضحيات. 

الكلمات المفتاحية
لبنان الضاحية الجنوبية العدوان الإسرائيلي وزير الصحة
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