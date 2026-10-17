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بودكاست عالعهد

بودكاست عالعهد

من أسرار اللقاءات إلى المحطات الفارقة.. إيلي الفرزلي يروي شهادته عن سيد شهداء الأمة 

2026-10-17 13:07
141
فاطمة سلامة - كاتب
940 مقالاً

دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال 

بين أروقة السياسة ودفاتر الكواليس، تكتسب شهادات الشخصيات التي عاصرت سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله حيّزًا مهمًا؛ فهي لا تقف عند حدود الذكرى، بل تنفذ إلى جوهر القرار والرؤية الاستراتيجية لقائدٍ أعاد صياغة معادلات المنطقة.

وفي حلقة جديدة من بودكاست "عالعهد"، يطلّ نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، ليقدّم خلاصة تجربة سياسية ووجدانية ربطته بالسيد نصر الله من موقع المعاينة المباشرة واللقاءات العديدة. 

يتحدّث الفرزلي عن عقل القائد ورجل الدولة؛ كاشفًا عن نقاشات كبرى أكد أنها "لا تزال تُغنيه حتى اليوم عن عناء البحث". كما يتوقف عند إحدى أبرز محطات الرعاية الوطنية، موضحًا خلفيات حرص السيد المطلق على صون المكوّن المسيحي باعتبارهم فئة تُصان بـ "بؤبؤ العين"، فضلًا عن إضاءته على كواليس التنسيق الراسخ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولا تقتصر الشهادة عند حدود الماضي، بل تمتد لتلامس نبض الحاضر؛ حيث يفسر الفرزلي سرّ قدرة السيد على الحضور الحي في روح كل مجاهد ومناضل ليصنع صمود بيئة المقاومة اليوم، مختتمًا بقراءة سياسية حاسمة ترى أن "وجهة النظر الصهيونية ستهزم حتمًا".

"من هيبة الخطاب إلى أسرار الشراكة ورؤية المستقبل".. شهادة لنائب رئيس مجلس النواب السابق في بودكاست "عالعهد".

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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