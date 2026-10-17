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الخارجية اليمنية تستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم السعودية في اليمن
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عربي ودولي

الخارجية اليمنية تستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم السعودية في اليمن

2026-10-17 22:15
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أكّدت وزارة الخارجية اليمنية أنّ "العدو السعودي مستمر في استهداف المدنيين والأعيان المدنية وآخرها استهدافه اليوم السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر 2026) منازل مواطنين في مديرية مقبنة في محافظة تعز بغارات عدة".

وأوضحت الوزارة، في بيان: "استُشهد وجُرح 25 مواطنًا، من بينهم نساء وأطفال، في قصف طيران العدو السعودي منازل المواطنين في مديرية مقبنة. العدو السعودي يواصل نهجه الإجرامي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية كما فعل على مدى السنوات السابقة".

واستنكرت "صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم العدو السعودي في اليمن"، معتبرةً أنّ "ذلك الصمت يُعطي الضوء الأخضر للعدو السعودي للاستمرار في جرائمه ويجعل المجتمع الدولي شريكًا فيها".

كما دعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى "تجنّب الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وإدانة الجرائم النكراء التي يرتكبها العدو السعودي بحق الشعب اليمني"، مؤكّدةً أنّ "الجرائم لن تمر دون رد وعقاب وسيتم محاسبة العدو السعودي الذي تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

بدوره، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ "الطيران الحربي للعدو السعودي نفّذ، خلال الـ24 ساعة الماضية، 53 غارة جوية استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وإب ولحج وصعدة وعمران".

وأوضح سريع، في بيان، أنّ "العدوان نُفِّذ بطائرات "أف 15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتَيْ "خميس مشيط" و"الطائف" وخلّفت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى جلهم نساء وأطفال".

وأشار إلى أنّ "إجمال عدد غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن بلغت 2542 غارة جوية وصاروخًا".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن وزارة الخارجية اليمنية
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