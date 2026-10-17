وجّه رئيس مجلس النواب اليمني، يحيى علي الراعي، رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي، بشأن الأنباء عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب المصري بناءً على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتفويضه باتخاذ "إجراءات للدفاع عن السعودية".

وقال الراعي، في رسالته إلى نظيره المصري: "نتابع بقلق بالغ أيّ توجهات قد تؤدي إلى انخراط مصر في تحرّكات عسكرية تخدم سياسات النظام السعودي في اليمن، ونود أنْ نضع أمامكم الحقائق التالية بكل وضوح وجلاء، وهي: أنّ النظام السعودي هو من قام بشن العدوان والحصار على اليمن لأكثر من 12 عامًا، وهو من تنصّل عن تنفيذ خارطة الطريق وقام بالالتفاف على التفاهمات والجهود السياسية الرامية التي بُذِلت لإحلال السلام، بل وشدّد الخناق والحصار على الشعب حتى وصل ببعض المناطق إلى مستوى المجاعة".

وأردف قوله: "إنّ النظام السعودي هو من أقدم على التصعيد المستمر واستهداف البنى التحتية والمدنية، كقصف مطار صنعاء، فضلًا عن تورّطه في دعم وتمويل الجماعات التكفيرية ("داعش" وغيرها) في حربها ضد الشعب اليمني".

أضاف: "إنّنا نرفض بشكل قاطع أنْ يتم زج مصر العروبة والتاريخ في معركة لا تشبه قيمها، وأنْ تكون مصر في خندق واحد مع قوى التكفير وكيان الاحتلال "الإسرائيلي" في حربهم وعدوانهم على اليمن".

وفيما حذّر من أنّ "انزلاق مصر في هذا المسار سيشكل خطرًا جسيمًا على أمنها القومي واستقرارها الداخلي قبل غيرها"، شدّد على أنّ "مصر العريقة تدرك جيدًا من هم أعداؤها الحقيقيون ومن يعمل على تمزيق الأمة".

وواصل قائلًا: "إنّنا نوجه هذه الكلمات من منطلق حرصنا المشترك على أواصر الأخوة والتاريخ الذي يجمع الشعبين الشقيقين، ومن الأمل الدائم بأنْ تظل مصر سندًا لقول الحق وقضايا الأمة العادلة".

كذلك، أكّد رئيس مجلس النواب اليمني أنّ "مطالب الشعب اليمني واضحة وعادلة، وتتلخّص في الوقف الفوري للعدوان، وإنهاء الحصار الجائر، واحترام السيادة اليمنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

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