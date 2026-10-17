كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي السيد الحوثي إلى الشهيد السنوار قبل شهر من استشهاده: "طوفان الأقصى" نجاح تاريخي 

عربي ودولي

رئيس مجلس النواب اليمني لنظيره المصري: نرفض زج مصر العروبة في معركة لا تشبه قيمها
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

رئيس مجلس النواب اليمني لنظيره المصري: نرفض زج مصر العروبة في معركة لا تشبه قيمها

2026-10-17 22:54
رئيس مجلس النواب اليمني لنظيره المصري: انزلاق مصر إلى هكذا معركة سيشكل خطرًا جسيمًا على أمنها القومي واستقرارها 
57

وجّه رئيس مجلس النواب اليمني، يحيى علي الراعي، رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي، بشأن الأنباء عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب المصري بناءً على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتفويضه باتخاذ "إجراءات للدفاع عن السعودية".

وقال الراعي، في رسالته إلى نظيره المصري: "نتابع بقلق بالغ أيّ توجهات قد تؤدي إلى انخراط مصر في تحرّكات عسكرية تخدم سياسات النظام السعودي في اليمن، ونود أنْ نضع أمامكم الحقائق التالية بكل وضوح وجلاء، وهي: أنّ النظام السعودي هو من قام بشن العدوان والحصار على اليمن لأكثر من 12 عامًا، وهو من تنصّل عن تنفيذ خارطة الطريق وقام بالالتفاف على التفاهمات والجهود السياسية الرامية التي بُذِلت لإحلال السلام، بل وشدّد الخناق والحصار على الشعب حتى وصل ببعض المناطق إلى مستوى المجاعة". 

وأردف قوله: "إنّ النظام السعودي هو من أقدم على التصعيد المستمر واستهداف البنى التحتية والمدنية، كقصف مطار صنعاء، فضلًا عن تورّطه في دعم وتمويل الجماعات التكفيرية ("داعش" وغيرها) في حربها ضد الشعب اليمني".

أضاف: "إنّنا نرفض بشكل قاطع أنْ يتم زج مصر العروبة والتاريخ في معركة لا تشبه قيمها، وأنْ تكون مصر في خندق واحد مع قوى التكفير وكيان الاحتلال "الإسرائيلي" في حربهم وعدوانهم على اليمن".

وفيما حذّر من أنّ "انزلاق مصر في هذا المسار سيشكل خطرًا جسيمًا على أمنها القومي واستقرارها الداخلي قبل غيرها"، شدّد على أنّ "مصر العريقة تدرك جيدًا من هم أعداؤها الحقيقيون ومن يعمل على تمزيق الأمة".

وواصل قائلًا: "إنّنا نوجه هذه الكلمات من منطلق حرصنا المشترك على أواصر الأخوة والتاريخ الذي يجمع الشعبين الشقيقين، ومن الأمل الدائم بأنْ تظل مصر سندًا لقول الحق وقضايا الأمة العادلة".

كذلك، أكّد رئيس مجلس النواب اليمني أنّ "مطالب الشعب اليمني واضحة وعادلة، وتتلخّص في الوقف الفوري للعدوان، وإنهاء الحصار الجائر، واحترام السيادة اليمنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

الكلمات المفتاحية
السعودية مصر اليمن الاحتلال مجلس النواب اليمني مجلس النواب المصري
إقرأ المزيد
المزيد
السيد الحوثي إلى الشهيد السنوار قبل شهر من استشهاده:
السيد الحوثي إلى الشهيد السنوار قبل شهر من استشهاده: "طوفان الأقصى" نجاح تاريخي 
عربي ودولي منذ 22 دقيقة
رئيس مجلس النواب اليمني لنظيره المصري: نرفض زج مصر العروبة في معركة لا تشبه قيمها
رئيس مجلس النواب اليمني لنظيره المصري: نرفض زج مصر العروبة في معركة لا تشبه قيمها
عربي ودولي منذ 34 دقيقة
الخارجية اليمنية تستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم السعودية في اليمن
الخارجية اليمنية تستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم السعودية في اليمن
عربي ودولي منذ ساعة
احتجاجات شعبية واسعة في فرنسا رفضًا للغلاء المعيشي .. العين على الانتخابات
احتجاجات شعبية واسعة في فرنسا رفضًا للغلاء المعيشي .. العين على الانتخابات
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
السيد الحوثي إلى الشهيد السنوار قبل شهر من استشهاده:
السيد الحوثي إلى الشهيد السنوار قبل شهر من استشهاده: "طوفان الأقصى" نجاح تاريخي 
عربي ودولي منذ 22 دقيقة
رئيس مجلس النواب اليمني لنظيره المصري: نرفض زج مصر العروبة في معركة لا تشبه قيمها
رئيس مجلس النواب اليمني لنظيره المصري: نرفض زج مصر العروبة في معركة لا تشبه قيمها
عربي ودولي منذ 34 دقيقة
الخارجية اليمنية تستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم السعودية في اليمن
الخارجية اليمنية تستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم السعودية في اليمن
عربي ودولي منذ ساعة
"أهالي الشهداء الأطفال في لبنان": نرفض تدخل السفير الأميركي لإلغاء العداء مع الاحتلال
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة