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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-18 08:01
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11:25 |
مهرداد أخلاقي: إصلاح هيكل وزارة الدفاع وتكييفه مع الظروف الراهنة والتهديدات اليومية هو أيضًا برنامجي
11:24 |
وزير الدفاع الإيراني الجديد مهرداد أخلاقي: سيكون تعزيز جبهة المقاومة أكثر من أي وقت مضى أحد المحاور الرئيسية لبرنامجي
11:16 |
مهرداد أخلاقي: إذا ارتكب العدو الأميركي الصهيوني خطأ آخر في حساباته فسيكون رد فعل الشعب الإيراني مفاجئًا وواسع النطاق وستكون تبعاته الإقليمية والدولية من مسؤولية الحكومة الأميركية وحلفائها
11:14 |
التلفزيون الإيراني: مجلس الشورى الإيراني يمنح الثقة لمهرداد أخلاقي ليصبح وزير الدفاع في إيران
11:00 |
اللواء رضائي: أعدت القوات المسلحة الإيرانية خطة لمغامرة جديدة أكثر تدميرًا من حربَي الـ 12 والـ 40 يومًا
10:59 |
وزير الدفاع الإيراني المُقترح مهرداد أخلاقي كتابجي: تحديث القدرات الدفاعية للبلاد غيّر حسابات العدو
10:59 |
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي: الأوهام والتهديدات المتكررة التي يطلقها المسؤولون الأميركيون والصهاينة هذه الأيام لا تغير الواقع على الأرض
10:35 |
مساعد الشؤون التنفيذية في الجيش الإيراني العميد علي رضا شيخ: قواتنا في حالة تأهب قصوى وجاهزة للرد على أي تهديد
10:29 |
مجموعة "حنظلة" تعلن اختراق مركز الحرب الإدراكية التابع للاحتلال "الاسرائيلي" وتنشر أكثر من 500 وثيقة سرية وعشرات الآلاف من الرسائل الداخلية التابعة للمركز
10:08 |
بزشكيان: إذا استمرت وحدتنا ومساندة الشعب لنا فلن تتمكن أي قوة من المساس بتماسكنا وقدراتنا الداخلية
10:07 |
بزشكيان: لن نتراجع بأي شكل من الأشكال أمام المطالب المفرطة والبلطجة التي تمارسها الدول المعتدية
10:06 |
بزشكيان: دفاعنا لا يقتصر على الصواريخ فحسب فشعبنا ووحدتنا وتماسكنا في البلاد جزءٌ لا يتجزأ من قدرات إيران الدفاعية
10:06 |
بزشكيان: في دفاعها عن إيران قدمت قواتنا المسلحة مشاهد من التضحية والتفاني والكفاءة أبهرت العالم
10:06 |
بزشكيان: في المحافل الدولية يُبدي المسؤولون والشخصيات البارزة من مختلف الدول احترامهم لقوة القوات المسلحة الإيرانية وكرامتها وفخرها
09:53 |
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: لا ننوي مهاجمة أي دولة لكننا سنواجه أي هجوم بقوة ولن نسمح للأعداء أن يطمعوا في أرضنا
09:50 |
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران هي حرب إجرامية وغير قانونية
08:03 |
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لرئيس الوزراء العراقي تثمين إيران لدور الدبلوماسية في منع تفاقم انعدام الأمن
08:03 |
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لرئيس الوزراء العراقي أن أميركا عرقلت الدبلوماسية وتسببت في انعدام أمن الملاحة
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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