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إيران

الجيش الإيراني: قواتنا في حالة تأهب قصوى
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إيران

الجيش الإيراني: قواتنا في حالة تأهب قصوى

2026-10-18 11:16
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أكد مساعد الشؤون التنفيذية في الجيش الإيراني، العميد علي رضا شيخ، أن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى وجاهزية تامة للتصدي لأي تهديدات محتملة، مشدداً على أن الجيش قد أتم عمليات تحديث معداته لرفع كفاءته العملياتية.

وفي رده على التهديدات التي يطلقها الأمريكيون والصهاينة، وصف العميد شيخ تلك التصريحات بأنها مجرد "أدوات دعائية" تهدف إلى بث الذعر، مؤكدًا أن القدرات الإيرانية تمتلك فاعلية تفوق حسابات الخصم الاستراتيجية والنفسية، وأن البلاد قادرة على توجيه رد حاسم يتناسب مع طبيعة التهديدات.

وشدد المسؤول العسكري على أن الشعب الإيراني الموحد سيقف بحزم أمام أي تجاوزات، معتبرًا أن الأهداف التخريبية لن تحقق غاياتها، وأن مسيرة التنمية في البلاد مستمرة رغم كافة التحديات.


رضائي: القوات المسلحة أعدت خططًا أكثر تدميرًا لأي مغامرة مقبلة

من جهته،أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن التهديدات المتكررة الصادرة عن المسؤولين الأميركيين والصهاينة لا تغير من واقع الميدان شيئاً، واصفاً إياها بأنها مجرد هذيان.

وشدد رضائي على أن القوات المسلحة الإيرانية جهزت خططًا عملياتية لمواجهة أي مغامرة جديدة، مؤكدًا أنها ستكون أكثر تدميرًا من تجارب الحروب السابقة التي استمرت 12 و40 يومًا. 

ولفت إلى أن القواعد التي ستُدار بها المواجهة المقبلة ستكون مختلفة تماماً عما يعرفه الطرف الآخر.

الكلمات المفتاحية
محسن رضائي إيران الجيش الإيراني
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