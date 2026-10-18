قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي في تغريدة كتبها على حسابه على منصة "إكس": "لطالما كان لبنان تحت وصايات متعددة في مراحل مختلفة، ولكن مستوى التدخل الأميركي في شؤون البلد يجعل وصاية واشنطن غير مسبوقة في اي زمن مضى!".

وأضاف "وبيحكوا عن سيادة البلد واستعادة قرار الدولة. طلعت القصة استعادة قرار الأميركيين على البلد".

وختم "السلطة بتحاضر علينا أنها دولة، ومصدقة حالها كمان!".

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