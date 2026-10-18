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إيران

إيران: تعيين مهرداد أخلاقي وزيرًا للدفاع
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إيران

إيران: تعيين مهرداد أخلاقي وزيرًا للدفاع

2026-10-18 11:28
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 منح مجلس الشورى الإيراني الثقة لمهرداد أخلاقي ليصبح وزير الدفاع الجديد في إيران.

وقال مهرداد أخلاقي إثر تعيينه وزيرًا للدفاع: "إذا ارتكب العدو الأميركي الصهيوني خطأ آخر في حساباته، فسيكون رد فعل الشعب الإيراني مفاجئًا وواسع النطاق، وستكون تبعاته الإقليمية والدولية من مسؤولية الحكومة الأميركية وحلفائها".

وأضاف "الاستعانة بمصادر خارجية في ظل الظروف الراهنة لوزارة الدفاع ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية للوفاء بالالتزامات".

وتابع "تُنتَج المنتجات الدفاعية المصنّفة سرية وما فوقها في خطوط إنتاج وزارة الدفاع الآمنة، بينما يُستَخدَم إنتاج المنتجات المصنّفة سرية للغاية وما دونها في الشبكة الصناعية للبلاد". 

وذكّر بأنه كان على قائمة اغتيالات العدو لمدة 35 عامًا، مشيرًا الى أن البحث العلمي بالنسبة إليه أهم من الإنتاج.

كذلك شدّد على أن إصلاح هيكل وزارة الدفاع وتكييفه مع الظروف الراهنة والتهديدات اليومية هو أيضًا برنامجه.

الكلمات المفتاحية
إيران وزارة الدفاع الإيرانية
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