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لبنان

جيش الاحتلال يواصل مسلسل اعتداءاته جنوبًا
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لبنان

جيش الاحتلال يواصل مسلسل اعتداءاته جنوبًا

2026-10-18 14:49
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استكمل جيش الاحتلال اعتداءاته على القرى الجنوبية. وليلًا، نفّذ جيش العدو في بلدة الخيام، عملية نسف عنيفة جدًا.

كما قصفت مدفعيته بلدة المنصوري واستهدفت وسط البلدة بعدد من القذائف الثقيلة من عيار 155ملم.

واليوم، نفّذ العدو تمشيطًا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية، وقصف مدفعي معادٍ استهدف وادي زبقين.

كذلك سُجّل قصف مدفعي معادٍ استهدف المنصوري، وتفجير لجيش العدو في بلدة القنطرة، الى جانب تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد.


 

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي الجنوب
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