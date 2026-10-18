ارتكب السعودية مجدّدًا مجزرة وحشية جديدة بحق المدنيين العزل في محافظة صعدة، عقب استهدافه المباشر لمنزل المواطن علي القحم في مديرية سحار، ما أسفر عن وقوع العشرات بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت قناة المسيرة بارتقاء 7 شهداء (بينهم 5 أطفال وامرأتان) وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة (بينهم 7 أطفال و4 نساء) في صعدة، لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 18 شهيدًا وجريحًا، في جريمة مروعة أدت إلى تدمير المنزل المستهدف بالكامل فوق رؤوس ساكنيه.

وتواصل فرق الإنقاذ والفرق الطبية والأهالي عمليات البحث والانتشال تحت أنقاض المنزل المدمر في مديرية سحار للبحث عن ناجين أو مفقودين، في ظل تحذيرات من ارتفاع أعداد الضحايا نظرًا لخطورة الإصابات المكتشفة وحجم الدمار الذي خلّفه الاستهداف.

المزيد والمزيد من الشهداء والأبرياء

وكان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية قد أدان تصعيد العدوان السعودي المجرم واستمرار استهداف المدنيين في محافظة تعز، مؤكدًا أن الغارات الجوية والقصف المدفعي ونيران القناصة تسببت في سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال، في سلسلة من الاعتداءات التي طالت المناطق السكنية وممتلكات المواطنين.

وأوضح المركز، في بيان صادر عنه، أن التصعيد السعودي الإجرامي الأخير أسفر عن استشهاد 12 مواطنًا وإصابة 21 آخرين، بينهم أطفال، جراء غارات جوية وقصف مدفعي ونيران قناصة، مشيرًا إلى إصابة ثلاثة أطفال بجروح جراء انفجار قذائف هاون أطلقتها تحشيدات العدو السعودي على منطقتي المعيانة وحمه السفلى بمديرية المسراخ.

وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سلسلة من الجرائم السعودية التي تستهدف المدنيين في محافظة تعز، لافتًا إلى أن إحصائيات المركز منذ بداية التصعيد في المحافظة بلغت 236 ضحية، بينهم 67 شهيدًا، منهم 17 طفلًا و12 امرأة، إضافة إلى 169 جريحًا، بينهم 33 طفلاً و28 امرأة.

وبيّن المركز أن الجرائم السعودية الأخيرة شملت استشهاد ثلاثة مواطنين ونفوق عدد من المواشي جراء غارة جوية استهدفت منطقة العرضي بمديرية ذوباب، فيما استشهد تسعة مواطنين، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 16 آخرون جراء أربع غارات جوية استهدفت منازل المواطنين في عزلة حمير الجبل بمديرية مقبنة.

بحسب المركز، الجرائم طالت مناطق أخرى في المحافظة، حيث أُصيب مواطن جراء قصف بقذائف الهاون في منطقة مفرق شرعب، فيما أصيب مواطن آخر برصاص القناصة في منطقة حذران بمديرية التعزية، في استمرار للهجمات التي تهدد حياة السكان وتفاقم معاناتهم الإنسانية.

كذلك أكد مركز عين الإنسانية أن تصاعد أعداد الضحايا، ولا سيما من الأطفال والنساء، يكشف خطورة الأوضاع التي يعيشها المدنيون في محافظة تعز، محذراً من استمرار استهداف المناطق السكنية وما يترتب عليه من تهديد مباشر لحياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم.

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