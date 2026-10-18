وصل وفد من أصحاب المواكب الحسينية العراقية إلى مدينة مشهد المقدسة، حيث أقيمت لهم مراسم استقبال في المطار، تمهيدًا لمشاركتهم في برنامج تكريمي تنظمه العتبة الرضوية المقدسة، بمشاركة أكثر من 300 من أصحاب المواكب.

ويأتي التكريم تقديرًا لجهودهم في خدمة زوار الأربعين وتعزيزًا للروابط الدينية والإنسانية بين الشعبين العراقي والإيراني، ضمن تجمع يُعقد تحت شعار "أخوتنا، قوتنا" خلال الفترة من 17 إلى 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتهدف المبادرة إلى إلى تكريم أصحاب المواكب العراقية الذين يسهمون سنويًا في استقبال الزائرين القادمين من إيران إلى العراق خلال زيارة الأربعين، وتوفير الخدمات لهم على امتداد طرق الزيارة وفي المدن الدينية.

ويشكل وصول الوفود إلى مشهد واستقبالها في المطار انطلاقة لبرنامج يجمع أصحاب المواكب في ضيافة العتبة الرضوية، ويتضمن مشاركتهم في فعاليات دينية وثقافية، إلى جانب زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (ع)، والاستفادة من خدمات الضيافة والإقامة المخصصة لهم.

وتُنظم الفعالية برعاية العتبة الرضوية المقدسة، وبالتعاون مع تجمع علماء العراق ولجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة ولجنة الأربعين الحسيني، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الدينية والقائمين على المواكب، وتثمين دورهم في خدمة الزائرين خلال المناسبات الدينية الكبرى.

ولا يقتصر التكريم على جهود المواكب في خدمة زوار الأربعين، بل يأتي أيضًا تعبيرًا عن رد الجميل لمبادراتها الإنسانية خلال الحرب، حين أقامت مواكب ومراكز خدمية داخل إيران وساهمت في مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم، في موقف جسّد قيم التضامن والتكافل بين الشعبين في أوقات الشدة.

ويحمل شعار البرنامج "أخوتنا، قوتنا" دلالة على أهداف الفعالية المتمثلة في ترسيخ أواصر الأخوة بين الشعبين وتوسيع التواصل بين أصحاب المواكب والمؤسسات الدينية، انطلاقًا من الروابط المشتركة القائمة على محبة أهل البيت (ع) وخدمة زائري مراقدهم.

ويتضمن البرنامج، إلى جانب الزيارة الدينية، أنشطة ثقافية ولقاءات تهدف إلى تعزيز التعارف بين المشاركين والتواصل مع الجهات المعنية بخدمة الزائرين، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات المرتبطة بتنظيم المواكب خلال مواسم الزيارات.

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