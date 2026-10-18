كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي "لجنة متابعة المهجرين اللبنانيين من سورية": لخطة طوارئ خدماتية وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم

لبنان

قاسم هاشم: منع الأهالي من قطف الزيتون وجه من وجوه العدوان
🎧 إستمع للمقال
لبنان

قاسم هاشم: منع الأهالي من قطف الزيتون وجه من وجوه العدوان "الإسرائيلي"

2026-10-18 19:21
100

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم أن منع العدو "الإسرائيلي" أبناء المناطق الحدودية، وخاصة قرى منطقة العرقوب، من قطف موسم الزيتون هو وجه من وجوه العدوان الذي تجاوز كل المواثيق والقيم الإنسانية.

واعتبر هاشم، في بيان اليوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن هذا الإجراء يمثل إصرارًا من العدو على استهداف لبنان وشعبه حتى في لقمة عيشه ومصدر رزقه، مشددًا على أن هذا الأمر يجب أن يكون برسم الحكومة والمعنيين لاتخاذ كل الإجراءات لملاحقة العدو أمام المحافل والمحاكم والمؤسسات الدولية لفضح عنصريته وعدوانيته.

ولفت إلى أنه أمام الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الوطن والمنطقة، ومع هذه الإجراءات "الإسرائيلية"، فإنه لا معنى للتواصل مع هذا العدو بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنه "لا يجوز التراخي والتهاون بينما يهان الشعب في كرامته وحياته اليومية ويُمنع من الوصول إلى مصدر رزقه والحصول عليه، وهو أضعف الإيمان".

واستغرب هاشم مطالبة اللبنانيين بالتخلي عن مبادئ وثوابت وطنية في تحديد هوية العدو والانصياع لإملاءات وتوجيهات هدفها الأساسي إلغاء القوانين والمفاهيم التي تبقي حدودًا بين العدو والشقيق والصديق، وصولًا للخضوع والخنوع لإرادة عدو محتل طامع في صورة الوطن وتركيبته وهويته.

وختم متسائلًا: "إلى أين يريدون أخذ لبنان وشعبه في ظل الأفكار الهدامة المتداخلة بين بعض الداخل والخارج، وبكم يبيعون الوطن بأبخس مما يُطرح؟".

الكلمات المفتاحية
لبنان كتلة التنمية والتحرير الزيتون قاسم هاشم العدوان الإسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
كشافة الإمام المهدي في الهرمل تنظم وقفات تضامنية مع المحجبات في أذربيجان
كشافة الإمام المهدي في الهرمل تنظم وقفات تضامنية مع المحجبات في أذربيجان
لبنان منذ 39 دقيقة
المقداد من منزل عميد الأسرى يحيى سكاف: من يقاوم المحتل إنما يدافع عن الإنسانية جمعاء
المقداد من منزل عميد الأسرى يحيى سكاف: من يقاوم المحتل إنما يدافع عن الإنسانية جمعاء
لبنان منذ ساعة
"لجنة متابعة المهجرين اللبنانيين من سورية": لخطة طوارئ خدماتية وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم
لبنان منذ ساعة
قاسم هاشم: منع الأهالي من قطف الزيتون وجه من وجوه العدوان
قاسم هاشم: منع الأهالي من قطف الزيتون وجه من وجوه العدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
المقداد من منزل عميد الأسرى يحيى سكاف: من يقاوم المحتل إنما يدافع عن الإنسانية جمعاء
المقداد من منزل عميد الأسرى يحيى سكاف: من يقاوم المحتل إنما يدافع عن الإنسانية جمعاء
لبنان منذ ساعة
"لجنة متابعة المهجرين اللبنانيين من سورية": لخطة طوارئ خدماتية وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم
لبنان منذ ساعة
قاسم هاشم: منع الأهالي من قطف الزيتون وجه من وجوه العدوان
قاسم هاشم: منع الأهالي من قطف الزيتون وجه من وجوه العدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ 3 ساعات
عراقجي: شروط طهران لتسوية الأزمة قُدمت لواشنطن في خطة 7 أيام ولا تزال على الطاولة
عراقجي: شروط طهران لتسوية الأزمة قُدمت لواشنطن في خطة 7 أيام ولا تزال على الطاولة
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة