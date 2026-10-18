كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي رسالة من الشارع المغربي: التطبيع الرسمي لن يطمس هويتنا وبوصلتنا نحو القدس

لبنان

كشافة الإمام المهدي في الهرمل تنظم وقفات تضامنية مع المحجبات في أذربيجان
لبنان

كشافة الإمام المهدي في الهرمل تنظم وقفات تضامنية مع المحجبات في أذربيجان

2026-10-18 21:46
59

انطلاقًا من إيمانهن بنصرة المظلوم والدفاع عن الحق، ولأن الحجاب حرية شخصية، والتعليم حق للجميع، نظمت زهرات ومرشدات ودليلات وقائدات أفواج جمعية كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) في قطاع الهرمل اليوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وقفات تضامنية مع معلمات وطالبات أذربيجان المحجبات، اللواتي منعن من دخول المدارس تعليمًا وتعلمًا.

واحتشدت الكشفيات في ساحات أحياء مدينة الهرمل يرفعن اللافتات التي تعبر عن تضامنهن، كما أطلقن الشعارات المعبرة عن احتجاجهن على قرار السلطات الأذربيجانية.

وشهدت الوقفات انضمام الأهالي إلى الكشفيات للتعبير عن موقفهم الرافض لقرار السلطات الأذربيجانية.

الكلمات المفتاحية
الهرمل أذربيجان الحجاب كشافة الامام المهدي (عج)
إقرأ المزيد
المزيد
كشافة الإمام المهدي في الهرمل تنظم وقفات تضامنية مع المحجبات في أذربيجان
كشافة الإمام المهدي في الهرمل تنظم وقفات تضامنية مع المحجبات في أذربيجان
لبنان منذ 40 دقيقة
المقداد من منزل عميد الأسرى يحيى سكاف: من يقاوم المحتل إنما يدافع عن الإنسانية جمعاء
المقداد من منزل عميد الأسرى يحيى سكاف: من يقاوم المحتل إنما يدافع عن الإنسانية جمعاء
لبنان منذ ساعة
"لجنة متابعة المهجرين اللبنانيين من سورية": لخطة طوارئ خدماتية وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم
لبنان منذ ساعة
قاسم هاشم: منع الأهالي من قطف الزيتون وجه من وجوه العدوان
قاسم هاشم: منع الأهالي من قطف الزيتون وجه من وجوه العدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
كشافة الإمام المهدي في الهرمل تنظم وقفات تضامنية مع المحجبات في أذربيجان
كشافة الإمام المهدي في الهرمل تنظم وقفات تضامنية مع المحجبات في أذربيجان
لبنان منذ 40 دقيقة
الصحف الإيرانية: الحرب على إيران تُفاقم الانحدار الاقتصادي الأميركي وتهدّد أمن الطاقة
الصحف الإيرانية: الحرب على إيران تُفاقم الانحدار الاقتصادي الأميركي وتهدّد أمن الطاقة
إيران منذ 15 ساعة
الحجاب حق وخيار: مفوضية جبل عامل في كشافة المهدي تنظم وقفة تضامنية مع فتيات آذربيجان 
الحجاب حق وخيار: مفوضية جبل عامل في كشافة المهدي تنظم وقفة تضامنية مع فتيات آذربيجان 
لبنان منذ يومين
من جبشيت إلى أذربيجان.. وقفة تضامنية نصرةً للفتيات المحجبات وحقهن في التعليم
من جبشيت إلى أذربيجان.. وقفة تضامنية نصرةً للفتيات المحجبات وحقهن في التعليم
خاص العهد منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة