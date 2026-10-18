انطلاقًا من إيمانهن بنصرة المظلوم والدفاع عن الحق، ولأن الحجاب حرية شخصية، والتعليم حق للجميع، نظمت زهرات ومرشدات ودليلات وقائدات أفواج جمعية كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) في قطاع الهرمل اليوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وقفات تضامنية مع معلمات وطالبات أذربيجان المحجبات، اللواتي منعن من دخول المدارس تعليمًا وتعلمًا.

واحتشدت الكشفيات في ساحات أحياء مدينة الهرمل يرفعن اللافتات التي تعبر عن تضامنهن، كما أطلقن الشعارات المعبرة عن احتجاجهن على قرار السلطات الأذربيجانية.

وشهدت الوقفات انضمام الأهالي إلى الكشفيات للتعبير عن موقفهم الرافض لقرار السلطات الأذربيجانية.

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