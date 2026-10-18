قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد اللهي موجّهًا حديثه إلى مسؤولي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني: "الشعارات التي تطلقونها، لو كنتم قادرين على تنفيذها، لكنتم نفّذتموها حتى الآن. ففي كل حرب سابقة، دخلتم المواجهة بشعار إسقاط الجمهورية الإسلامية وتقسيم إيران وتدميرها، في حين أنكم اليوم من يواجه خطر التدمير والسقوط، بينما تقف إيران القوية صامدة".

وأضاف "لقد شاخ الرئيس الأميركي ولم يعد قادرًا على النهوض من مكانه. ويدرك المجتمع الأميركي وسكان الأراضي المحتلة جيدًا أنكم تعانون نقاط ضعف خطيرة وجوهرية. وعليكم أن تعلموا أن أي خطأ جديد في الحسابات سيُقابل بردّ مختلف وأكثر شدّة من السابق".

وتابع "لقد اختبرتم مرارًا عزم قيادة إيران وشعبها ومسؤوليها وقواتها المسلحة المقتدرة وإرادتهم، ومن الخطأ تكرار تجربة سبق اختبارها. ونحن نترقّب بفارغ الصبر قراراتكم الحمقاء".

وختم "إن دويّ الضربة المقبلة بات أقرب بكثير، وسيكون أكثر تدميرًا وأصعب على الاعتراض".

بدوره، المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي قال إن "أيّ اعتداء على البنية التحتية للطاقة في إيران، وإن كان علماؤنا الشباب سيعملون على إصلاح أضراره فورًا، سيحوّل الأراضي المحتلة إلى أرض محروقة إلى الأبد، وسيجعل مغتصبيها مشرّدين في صحراء سيناء".

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