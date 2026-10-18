كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد

إيران

رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية: أي خطأ جديد سيُقابل برد أشد من السابق
🎧 إستمع للمقال
إيران

رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية: أي خطأ جديد سيُقابل برد أشد من السابق

2026-10-18 23:39
82

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد اللهي موجّهًا حديثه إلى مسؤولي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني: "الشعارات التي تطلقونها، لو كنتم قادرين على تنفيذها، لكنتم نفّذتموها حتى الآن. ففي كل حرب سابقة، دخلتم المواجهة بشعار إسقاط الجمهورية الإسلامية وتقسيم إيران وتدميرها، في حين أنكم اليوم من يواجه خطر التدمير والسقوط، بينما تقف إيران القوية صامدة".

وأضاف "لقد شاخ الرئيس الأميركي ولم يعد قادرًا على النهوض من مكانه. ويدرك المجتمع الأميركي وسكان الأراضي المحتلة جيدًا أنكم تعانون نقاط ضعف خطيرة وجوهرية. وعليكم أن تعلموا أن أي خطأ جديد في الحسابات سيُقابل بردّ مختلف وأكثر شدّة من السابق".

وتابع "لقد اختبرتم مرارًا عزم قيادة إيران وشعبها ومسؤوليها وقواتها المسلحة المقتدرة وإرادتهم، ومن الخطأ تكرار تجربة سبق اختبارها. ونحن نترقّب بفارغ الصبر قراراتكم الحمقاء".

وختم "إن دويّ الضربة المقبلة بات أقرب بكثير، وسيكون أكثر تدميرًا وأصعب على الاعتراض".

بدوره، المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي قال إن "أيّ اعتداء على البنية التحتية للطاقة في إيران، وإن كان علماؤنا الشباب سيعملون على إصلاح أضراره فورًا، سيحوّل الأراضي المحتلة إلى أرض محروقة إلى الأبد، وسيجعل مغتصبيها مشرّدين في صحراء سيناء".

 

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية: أي خطأ جديد سيُقابل برد أشد من السابق
رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية: أي خطأ جديد سيُقابل برد أشد من السابق
إيران منذ ساعة
عراقجي: شروط طهران لتسوية الأزمة قُدمت لواشنطن في خطة 7 أيام ولا تزال على الطاولة
عراقجي: شروط طهران لتسوية الأزمة قُدمت لواشنطن في خطة 7 أيام ولا تزال على الطاولة
إيران منذ 6 ساعات
تحت شعار
تحت شعار "أخوتنا قوتنا".. العتبة الرضوية تكرم خدام زوار الأربعين
إيران منذ 7 ساعات
أخلاقي على رأس الدفاع الإيرانية.. من قفزة إنتاج الأسلحة إلى تطوير الصناعات الدفاعية
أخلاقي على رأس الدفاع الإيرانية.. من قفزة إنتاج الأسلحة إلى تطوير الصناعات الدفاعية
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية: أي خطأ جديد سيُقابل برد أشد من السابق
رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية: أي خطأ جديد سيُقابل برد أشد من السابق
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 17 ساعة
الصحف الإيرانية: الحرب على إيران تُفاقم الانحدار الاقتصادي الأميركي وتهدّد أمن الطاقة
الصحف الإيرانية: الحرب على إيران تُفاقم الانحدار الاقتصادي الأميركي وتهدّد أمن الطاقة
إيران منذ 18 ساعة
بحرية الجيش الإيراني: رصدنا ناقلة نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران في نطاق بحر عُمان 
بحرية الجيش الإيراني: رصدنا ناقلة نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران في نطاق بحر عُمان 
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة