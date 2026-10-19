حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي السلطة في لبنان من مغبة الاستمرار في ما هي عليه، من ضغط الناس والتنمّر عليهم وضغط الشارع، لأن هذا سيؤدي إلى الانفجار الذي بات على الحافة. كما على المسؤولين في السلطة أن ينتبهوا جيدًا، وأن يكون لديهم القليل من الرشد والحكمة والتعقل والتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل، وليس بإملاءات الخارج الذي هو أمر معيب، ومن يرى نفسه في موقع يُضغط عليه من الخارج، فعليه أن يستقيل، وهذا أشرف له من أن يقوم بفعل الخيانة العظمى لتضحيات الناس وأهل الوطن.

خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية البرجاوي في بئر حسن، أشار الموسوي إلى أن هناك تدخلًا أميركيًا بكل تفاصيل هذا البلد؛ لا سيما في القضاء والسياسة والأمن والاتصالات والجيش، فتفرض أميركا الإملاءات وتنفذ مصالحها التي هي في تطابق كامل مع "الإسرائيلي". هذا يعني أنها تلبي المصالح "الإسرائيلية"، سائلًا: "أين هي مصالح المسؤولين في هذه السلطة، هل هي مع الأميركي الذي يتطابق مع "الإسرائيلي" أم مع أبناء وطنهم؟".

لفت إلى أنه: "في الوقت نفسه الذي وظفت فيه توقيف شاحنة المتفجرات قبل أيام في منطقة ضهر البيدر، كانت هناك شاحنة "إسرائيلية" في بلدة زوطر الشرقية محملة بالألغام والمتفجرات التي زنّروا وفجّروا فيها منازل أهلنا في هذه البلدة التي هي خارج "الخط الأصفر". إلا أن المفارقة أننا لم نسمع أي كلمة من مسؤول يدين هذا العدوان، فهؤلاء يتنمّرون ويستأسدون على أبناء وطنهم، لأن الذي نقلوه هي مواد تستخدم في العمليات ضد العدو "الإسرائيلي"، والجيش اللبناني ومخابراته والخبراء العسكريون يعلمون أن هذه المواد تستخدم ضد "الإسرائيلي". ولكن الإعلام الفاجر يريد أن يضعها في مكان آخر ليدين المقاومين، ولو كان هناك ذرة شرف ووطنية عند هؤلاء، لوجب عليهم جميعًا أن يؤدوا التحية لهؤلاء المجاهدين الاستشهاديين الأبطال، والذين لا يزالون يقاتلون في أصعب الظروف وأقساها. لكن هذه سلطة تقوم بالعنتريات الفارغة على هؤلاء الأبطال، وهذا أمر معيب، ويكشف أن أهل السلطة ليسوا فقط فاقدين للأهلية الوطنية فحسب، وإنما فاقدين للأهلية الأخلاقية والإنسانية".

كما أكد الموسوي أنه: "لم يمر علينا زمن من الأزمنة كان لدينا فيها دولة، بل كنا دائمًا في ظل سلطة متعسّفة غاشمة تميّز بين أبناء المناطق والطوائف، وإن كان لأحد أن يتكلم في أي يوم من الأيام عن الدولة، فلا يستقيم المنطق وليس للحقيقة مكان في الكلام عن الدولة في الجنوب أو في الكثير من مناطق الأطراف، لأنها كانت دائمة غائبة عنها".

وشدد الموسوي على أن: "أولى أولويات مسؤوليات الدولة الذي يتقوّم معها الكلام بأنها دولة، أن تقوم بحماية ورعاية شعبها، ولكن عندما لا تقوم بهذا الواجب وبهذه المسؤولية، وعندما لا تعطي هذا الحق لأبنائها، تسقط عنها صفة ومقولة الدولة، وبالتالي على البعض في لبنان أن يقلعوا عن الكلام أنهم دولة، وأن يعترفوا أمام الناس وأنفسهم والعالم أنهم سلطة مقصرة وضائعة وفاشلة وفاسدة، لا تقبل إلا الإملاءات والوصايات من هناك وهناك وهنالك".

وسأل الموسوي: "هل كانت السلطة والمسؤولون يدافعون عن لبنان والجنوب، وجاء أهل الجنوب والمقاومة ودفعوهم ومنعوهم من القتال والدفاع عن الوطن وحمايته؟"، قائلًا: "هناك فراغ ملأناه نحن بتضحياتنا وصمودنا، وهناك تقصير فاضح وخيانة في رعاية وحماية الناس ارتكبتها السلطة على مر الأيام والأزمنة والسنين، وقمنا نحن بهذا الدور من أجل أن ندافع عن لبنان كل لبنان ونحمي أبناءنا وأهلنا".

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