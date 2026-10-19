يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ لليوم الـ377 على التوالي، وسط سقوط شهداء وجرحى جراء إطلاق النار والقصف واستمرار عمليات نسف المنازل والتقدم العسكري في مناطق متفرقة من القطاع.

هذا؛ وقد استشهد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، وفقًا لمصادر طبية.

في شمالي القطاع، استشهد الطفل تامر شادي صبح البالغ من العمر 13 عامًا، وأصيب ثلاثة مواطنين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة تل الذهب ببيت لاهيا. كما أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن عثمان الصوص متأثرًا بإصابته برصاص جنود "إسرائيليين" في بيت لاهيا قبل يومين.

في مدينة غزة، استشهد المواطن موسى حمودة البالغ من العمر 24 عامًا، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء قصف استهدف تجمعًا للمواطنين قرب منطقة الشاليهات غربي المدينة.

في وسط القطاع، أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد الطفلة مسك حازم محمود شحته الدلو برصاص الآليات العسكرية "الإسرائيلية"، والتي أطلقت النار باتجاه خيام النازحين في مخيم المغازي.

أما في جنوب القطاع، فقد استشهدت المواطنة وجدان كمال مهدي شراب، البالغة من العمر 28 عامًا برصاص الجيش "الإسرائيلي"، في شارع السكة شرقي مدينة خان يونس.

ميدانيًّا، يواصل الجيش "الإسرائيلي"، منذ فجر اليوم الاثنين، عمليات نسف ما تبقى من منازل المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. كما تقدمت الدبابات والجرافات "الإسرائيلية" باتجاه تلة الريس في محيط جسر وادي غزة وسط القطاع بالتزامن مع إطلاق النار؛ فيما أطلقت الآليات العسكرية النار باتجاه شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

إلى ذلك؛ ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1517، فيما بلغ عدد المصابين 5400، وبلغ عدد الجثامين التي أنتشلت 839.

أما الحصيلة الإجمالية، منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 74,475 شهيدًا و175,517 مصابًا.

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