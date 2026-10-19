وجّه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ردًا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن مسببات الاضطرابات في فرنسا، مؤكدًا أن محاولات التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لم تعد تجدي نفعًا.

هذا؛ وقد علّق عراقجي، صباح اليوم الاثنين (19 تشرين الأول 2026)، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" على تصريحات الرئيس الفرنسي الذي أرجع جذور الاحتجاجات الأخيرة في بلاده إلى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب الأميركية على إيران، قائلًا: "لقد فات الأوان محاولة التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على حربٍ كان أمثاله من المساهمين في إذكاء شرارتها".

ختم عراقجي تصريحه بالإشارة إلى أن الشعب الفرنسي يسعى لتحقيق تغييرات جوهرية، ومن ضمنها كفالة حق التجمع السلمي، موجهًا خطابًا مباشرًا للرئيس الفرنسي بالقول: "سيادة الرئيس! عليك الإنصات لصوت مستقبل فرنسا".

وذكّر وزير الخارجية الإيراني ماكرون برسالته التي وجهها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبدى فيها تأييده للتحركات العسكرية ضد إيران، معلقًا عليها بقوله: "لقد أسهم السيد ماكرون في تهيئة الظروف لهذا الواقع حينما أكد للرئيس الأميركي ترحيبه بالانتهاكات المرتكبة بحق الإيرانيين".

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