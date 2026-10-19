في سياق استمرار حملات المداهمة والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال، في مدن الضفة الغربية وبلداتها، بالتزامن مع تشديد القيود على حركة المواطنين واستهداف الأسرى المحررين بإعادة اعتقالهم، شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين وصباحه (19 تشرين الأول 2026)، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأسرى المحررين، إلى جانب مداهمة المنازل وتفتيشها وتشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق مداخل بلدات.

هذا؛ وشملت الاقتحامات مدنًا وبلدات في محافظات طولكرم وجنين ونابلس والخليل وسلفيت، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين واعتقلت عددًا منهم، فيما أخضعت عشرات آخرين لتحقيقات ميدانية، وأجبرت مزارعين على مغادرة أراضيهم.

في محافظة طولكرم، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنًا من المدينة وبلدتي عنبتا وفرعون، عقب مداهمة منازلهم، وكان معظم المعتقلين من الأسرى المحررين. والمعتقلون من مدينة طولكرم هم: الأسير المحرر سيف الدين حسام عزرون، وعمار يونس ونجله جاسر، والأسير المحرر جميل علي أبو حبلة، إضافة إلى عبد الرحمن محمد عمر من بلدة فرعون جنوب المحافظة. كما اعتقلت سبعة أسرى محررين من بلدة عنبتا شرق طولكرم، وهم: يوسف غالب حنون، وأحمد محمود شحادة، وهشام حسام فقهاء، وليث مؤيد أبو عسل، ومحمد سليمان غانم، وعمرو أبو عسل، ومحمد موفق أبو كاملة.

في محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، واعتقلت شابًا خلال اقتحام بلدة جبع جنوب المحافظة، بعدما أجبرت مزارعين على مغادرة أراضيهم. كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة يعبد، ومنعت المواطنين من الدخول إليها والخروج منها، في إطار تشديد الإجراءات العسكرية المفروضة على المنطقة.

في مدينة جنين، اقتحمت القوات أحياء البلدة القديمة والبساتين وخروبة والمراح، وأجرت تحقيقًا ميدانيًا مع عشرات المواطنين داخل منزل الأسير المحرر غسان الزغيبي، استمر نحو خمس ساعات، قبل الإفراج عنهم جميعًا.

نابلس والخليل وسلفيت

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تلفيت جنوب المدينة، كما واصلت مداهماتها في قرية كفر قليل شرق نابلس، حيث اقتحمت منازل المواطنين وفتشتها.

أما في محافظة الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المحافظة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددًا من الأهالي قبل اعتقال المواطن زكريا فايق نصار.

في محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة دير بلوط غرب المحافظة، كما سرقت مبلغًا من المال خلال اقتحام البلدة.

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