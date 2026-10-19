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 الرئيس بري أبرق مهنئًا بابا الفاتيكان لمناسبة نجاح العملية الجراحية 
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لبنان

 الرئيس بري أبرق مهنئًا بابا الفاتيكان لمناسبة نجاح العملية الجراحية 

2026-10-19 13:20
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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لبابا الفاتيكان لاون الرابع عشر مهنئًا بنجاح العملية الجراحية، وجاء في نص البرقية التالي: 

صاحب النيافة قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر المحترم .

تحية طيبة وبعد .

يسعدني باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي اللبناني، أن أتوجه من قداساتكم بأحر التهاني وأطيب وأصدق الأمنيات بمناسبة نجاح العملية الجراحية سائلين الله تعالى أن يمنحكم على الدوام موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مواصلة أداء رسالتكم الإيمانية النبيلة في سبيل ترسيخ قيم العدالة والمحبة والتلاقي بما يخدم الكرامة الإنسانية وإفشاء مبادئ السلام والمحبة بين بني البشر .

وتفضلوا بقبول فائق التهنئة.
 

الكلمات المفتاحية
نبيه بري البابا لاوون الرابع عشر
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