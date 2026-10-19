كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي وقفة تضامنية نسائية في لبنان رفضًا لمنع المحجّبات من التعليم والعمل في أذربيجان

لبنان

مخيمات الشمال تُحيي ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي: تأكيد على التمسك بالمقاومة
لبنان

مخيمات الشمال تُحيي ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي: تأكيد على التمسك بالمقاومة

2026-10-19 13:40
67
غنوة سكاف - مراسل
134 مقالاً

أحيا أبناء المخيمات الفلسطينية في شمال لبنان الذكرى السنوية لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، هذه الحركة الرائدة في العمل الجهادي والوطني، من خلال تمسكها بخيار المقاومة والكفاح المسلح منذ تأسيسها على يد القائد الشهيد فتحي الشقاقي، رغم الاغتيالات التي تعرض لها قيادات الحركة على أيدي العدو الصهيوني، من فلسطين إلى مختلف الدول العربية والإسلامية التي تحضر فيها الحركة، لأنها متجذرة في نفوس أبناء فلسطين.

وللمناسبة، نظّمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم نهر البارد، إحياءً للذكرى الـ39 لانطلاقتها، واستذكارًا لمؤسسها الدكتور فتحي الشقاقي، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى".

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد القدس وصولًا إلى المدخل الجنوبي للمخيم، بمشاركة الفرق الكشفية، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية اللبنانية والقوى الإسلامية، ورجال دين وحشد من أبناء المخيم. ورفع المشاركون صور قادة الحركة وقيادات المقاومة وشهداء مخيم نهر البارد الذين سقطوا في التصدي للعدو الصهيوني على أرض جنوب لبنان.

وأكد مسؤول العلاقات السياسية للحركة في الشمال، بسام موعد، في كلمته خلال المسيرة، التمسك بإرث المؤسس فتحي الشقاقي وثوابت الحركة في المقاومة حتى التحرير الكامل للأرض والأسرى والمقدسات التي يدنسها الاحتلال.

واستحضر موعد شهداء معركة الشجاعية ومسيرة المواجهة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، والعمليات البطولية التاريخية لرجال المقاومة من غزة إلى الضفة وجنوب لبنان الصامد بمقاومته وأبنائه، الذين لم يتخلوا يومًا عن القضية الفلسطينية، بل كانوا السند الأساسي لها ولشعب فلسطين.

ورأى موعد أن معركة "طوفان الأقصى" شكّلت انعطافة تاريخية ومفصلية في تاريخ الصراع، مؤكدًا الاستمرار في التمسك بالخيار الوطني والمقاوم حتى نيل الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين، أصحاب الأرض وأهل الحق.

واختُتمت المسيرة بتأدية قَسَم الوفاء للشهداء، والتأكيد على التمسك بنهج المقاومة.

الكلمات المفتاحية
حركة الجهاد الإسلامي المقاومة طرابلس والشمال مخيم نهر البارد
إقرأ المزيد
المزيد
وقفة تضامنية نسائية في لبنان رفضًا لمنع المحجّبات من التعليم والعمل في أذربيجان
وقفة تضامنية نسائية في لبنان رفضًا لمنع المحجّبات من التعليم والعمل في أذربيجان
لبنان منذ 10 دقائق
مخيمات الشمال تُحيي ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي: تأكيد على التمسك بالمقاومة
مخيمات الشمال تُحيي ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي: تأكيد على التمسك بالمقاومة
لبنان منذ 17 دقيقة
 الرئيس بري أبرق مهنئًا بابا الفاتيكان لمناسبة نجاح العملية الجراحية 
 الرئيس بري أبرق مهنئًا بابا الفاتيكان لمناسبة نجاح العملية الجراحية 
لبنان منذ 37 دقيقة
الحاج حسن: نحذّر السلطة من الخضوع للإملاءات الأميركية
الحاج حسن: نحذّر السلطة من الخضوع للإملاءات الأميركية
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
مخيمات الشمال تُحيي ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي: تأكيد على التمسك بالمقاومة
مخيمات الشمال تُحيي ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي: تأكيد على التمسك بالمقاومة
لبنان منذ 17 دقيقة
فياض: السلطة تتحمّل مسؤولية إيصال البلد إلى احتقان داخلي خطير
فياض: السلطة تتحمّل مسؤولية إيصال البلد إلى احتقان داخلي خطير
لبنان منذ ساعتين
الموسوي: شاحنة المقاومة في ضهر البيدر أُوقفت.. وشاحنة الاحتلال في زوطر فجّرت المنازل
الموسوي: شاحنة المقاومة في ضهر البيدر أُوقفت.. وشاحنة الاحتلال في زوطر فجّرت المنازل
لبنان منذ ساعتين
النائب رعد: الإساءة للمقاومة جرم وطني يغذّيه تصهينٌ وافد وانقلاب على
النائب رعد: الإساءة للمقاومة جرم وطني يغذّيه تصهينٌ وافد وانقلاب على "الوفاق الوطني"
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة