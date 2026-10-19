نظّمت تجمّعات ومنظّمات وهيئات نسائية لبنانية وقفةً تضامنيةً مع الطالبات والمعلّمات المحجّبات في أذربيجان، احتجاجًا على الإجراءات التي أدّت إلى حرمان عدد منهنّ من متابعة تعليمهنّ وعملهنّ بسبب الحجاب.

وشهدت الوقفة مشاركة شخصيات نسائية ودينية وحقوقية وتربوية وإعلامية من مختلف الأطياف اللبنانية، أكّدن في كلماتهنّ ضرورة حماية حرية المعتقد واللباس، وصون حقّ المرأة في التعليم والعمل بعيدًا عن التمييز والإقصاء.

وشدّدت المشاركات على أنّ حرية المرأة تبدأ باحترام حقّها في الاختيار، وأن لا حرية مع الإكراه، ولا مساواة مع التمييز.

وتخلّلت الوقفة كلمات لطالبات وشخصيات نسائية وحقوقية، أكّدت أهمية التضامن النسائي العابر للحدود وضرورة إيصال صوت الطالبات والمعلّمات المتضرّرات إلى المحافل الدولية.

وفي ختام الوقفة، قدّمت المشاركات عريضةً احتجاجيةً إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، للمطالبة بالتحرّك إزاء الانتهاكات التي تتعرّض لها الطالبات والمعلّمات المحجّبات في أذربيجان، والعمل على حماية حقوقهنّ الأساسية، ولا سيّما حرية المعتقد والحق في التعليم والعمل، بما ينسجم مع المواثيق والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

سُلّمت الوثيقة الموقّعة من قبل الحاضرات في الوقفة إلى السيدة شادية عبد الله، رئيسة شؤون الموظفين في الإسكوا.

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