أحيا حزب الله وعوائل الشهداء الذكرى السنوية الثانية لرحيل عدد من الشهداء، وفي مقدّمهم رئيس بلدية سحمر، الشهيد الحاج حيدر علي شهلا، والشهيد الحاج حسن حسين شهلا، والشهيد المجاهد مهدي محمد منعم، والشهيد المجاهد عباس بلال منعم، وفاءً لتضحياتهم وتأكيدًا على مواصلة نهج المقاومة والفداء.

وللمناسبة، أقيم مجلس عزاء حسيني ألقاه فضيلة الشيخ حسين قمر، بحضور فعاليات وشخصيات وأهالي البلدة، الذين استحضروا سيرة الشهداء ومواقفهم وتضحياتهم، وما تركوه من أثر في ذاكرة سحمر وأبنائها.

وأكدت المناسبة معاني الوفاء للشهداء الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة، مشدّدةً على التمسّك بالقيم التي جسّدوها، وصون إرثهم الوطني والإنساني، واستلهام تضحياتهم في مواجهة التحديات.

وشكّل إحياء الذكرى محطةً لاستعادة محطات من مسيرة الشهداء، وتجديد العهد على حفظ وصاياهم، والتأكيد أن تضحياتهم ستبقى حاضرةً في وجدان البلدة وأهلها، وراسخةً في الذاكرة الجماعية للأجيال.

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