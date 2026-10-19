هنّأ قائد الثورة الإسلامية في إيران؛ آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، منتخب إيران للمصارعة الحرة تحت 23 عامًا، بمناسبة تتويجه ببطولة العالم التي أُقيمت في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الإنجاز أدخل الفرحة والفخر إلى قلوب الشعب الإيراني.

وقال سماحته في رسالة وجّهها اليوم الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى مديري المنتخب ومدربيه ومصارعيه: "إن تتويج المنتخب الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمصارعة الحرة تحت 23 عامًا ببطولة العالم، ملأ قلوب الشعب الإيراني الكبير والوفي فرحًا وفخرًا".

وأضاف: "إن هذا النجاح الذي تحقق بحصد 9 ميداليات متنوعة، هو ثمرة التخطيط والإدارة والجهود المتواصلة من جانب المسؤولين والمدربين المخلصين، والشباب الأقوياء والشجعان في البلاد، على غرار التتويج الأخير لمنتخب الأمل الإيراني للمصارعة الرومانية".

وختم آية الله الخامنئي رسالته بالقول: "أهنئ هؤلاء الأعزاء، ولا سيما جيل الشباب وأبطال الوطن، والشعب الإيراني الأبيّ".

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