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فلسطين

برنامج الأغذية العالمي يقلّص مساعداته في غزة ويحرم نحو نصف مليون شخص من الدعم
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فلسطين

برنامج الأغذية العالمي يقلّص مساعداته في غزة ويحرم نحو نصف مليون شخص من الدعم

2026-10-19 15:43
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حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن النقص الحاد في التمويل يضطره إلى إجراء تخفيضات واسعة في المساعدات الغذائية المقدمة في قطاع غزة، ما سيحرم نحو نصف مليون شخص من الدعم الشهري.

وقال البرنامج، في بيان، إن وقف إطلاق النار أسهم في تحقيق بعض التحسن الهش في الأمن الغذائي، إلا أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال بالغ الهشاشة.

وأوضح أنه سيقلّص عدد المستفيدين من مساعداته الشهرية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص، ما يعني خروج نحو 500 ألف شخص من قوائم المستفيدين شهريًا.

وأضاف، أن التخفيضات تشمل تقليص الحصص الغذائية إلى النصف، ما يترك العائلات بمساعدات أقل بكثير لتلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب خفض المساعدات النقدية المقدمة إلى 75 ألف أسرة.

كذلك، أعلن البرنامج خفض عدد الوجبات الساخنة التي يوفرها يوميًا من 250 ألفًا إلى 150 ألف وجبة، مشيرًا إلى أن بعض العائلات في المناطق التي يصعب الوصول إليها باتت تحصل على وجبة ساخنة واحدة كل يومين.

وحذّر البرنامج من استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، موضحًا أن نحو 1.4 مليون شخص، أي ما يعادل 67% من سكان قطاع غزة، يواجهون مستويات من انعدام الأمن الغذائي تُصنّف ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ، بينهم نحو 200 ألف شخص يعيشون ظروفًا طارئة.

وأكد حاجته العاجلة إلى 450 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، لضمان استمرار عملياته الإنسانية الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية.

الكلمات المفتاحية
غزة برنامج الغذاء العالمي
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