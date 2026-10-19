أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسومًا يقضي بتعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرًا للدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، عقب نيله ثقة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

وأفادت وكالة «إرنا» بأن التعيين جاء استنادًا إلى المادتين 87 و133 من الدستور الإيراني، وبناءً على الثقة التي منحها مجلس الشورى للوزير الجديد.

وأكد بزشكيان، في مرسوم التعيين، ضرورة اضطلاع الوزير بمهامه بإخلاص وتفانٍ لتحقيق أهداف الحكومة ومعالجة التحديات الوطنية، مشددًا على الالتزام بالدستور وسياسات وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، وخطة التنمية السابعة.

كذلك، دعا الرئيس الإيراني إلى الالتزام بمدونة السلوك المهني لموظفي حكومة الوفاق الوطني، وتعزيز التنسيق المستمر مع مجلس الوزراء، متمنيًا للوزير الجديد التوفيق في أداء مسؤولياته.

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