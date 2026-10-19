أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال 39 من العناصر الرئيسية المرتبطة بأعمال تخريب الممتلكات العامة والخاصة في مدينة قزوين، مؤكدة أن المعتقلين كانوا ينشطون ضمن 8 مجموعات منظمة خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في كانون الثاني/يناير 2026.

وأفادت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان، بأن قواتها تمكنت، بفضل البلاغات الشعبية ومواصلة العمليات الأمنية، من تحديد هوية هؤلاء العناصر واعتقالهم.

وبحسب البيان، تورط المعتقلون خلال أحداث الشغب في أعمال تخريب واسعة، شملت إحراق منازل المواطنين والمتاجر الكبرى والبنوك والسيارات العامة والخاصة ومحطة وقود في شارع الشهيد بابائي، فضلًا عن نهب المتاجر والمباني الحكومية، ما ألحق أضرارًا بالممتلكات وعرّض أمن المواطنين للخطر.

وأضافت الوزارة أن 10 من المعتقلين استهدفوا عددًا من عناصر قوات حفظ الأمن الذين تصدوا لمحاولتهم إحراق محطة الوقود في شارع الشهيد بابائي، ومنعهم من إلحاق الضرر بالممتلكات العامة وسيارات المواطنين، ما أدى إلى استشهاد العناصر الأمنية، ووصفت الوزارة الجريمة بأنها تحمل طابعًا شبيهًا بجرائم تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري.

وأشار البيان إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء، فضلًا عن مشروبات كحولية، بحوزة المعتقلين.

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