كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن رئيس حزب «أزرق أبيض»، ورئيس أركان جيش الاحتلال ووزير الحرب الصهيوني الأسبق بني غانتس، قرر عدم الترشح لانتخابات "الكنيست" (البرلمان) المقرر إجراؤها في السابع والعشرين من الجاري.

ووصفت الصحيفة قرار غانتس بأنه "تطور دراماتيكي في اللحظة الأخيرة"، مشيرة إلى أن رئيس حزب «أزرق أبيض» سيعلن مساء اليوم (الاثنين)، قراره بالانسحاب أمام وسائل الإعلام.

ونقلت الصحيفة عن غانتس قوله في بيان: "لن أترشح في الانتخابات المقبلة، وسأواصل النضال من أجل الوحدة. فهذا هو الحل الوحيد الذي سيمنع وقوع كارثة أخرى ويحافظ على "إسرائيل" في مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية".

ولفتت إلى أنها سبق أن نشرت قبل نحو شهر، نقلًا عن جهات في "معسكر التغيير" أن رئيس حزب "أزرق أبيض" أخبر مقربيه، خلال محادثات مغلقة، بأنه سيتخذ قراره النهائي بشأن خوض الانتخابات أو الانسحاب منها، بحلول موعد طباعة أوراق الاقتراع، أي قبل نحو عشرة أيام من الانتخابات.

ولم يردّ حزب "أزرق أبيض" مباشرةً على سؤال حول ما إذا كان غانتس قد أبقى لنفسه إمكانية الانسحاب قبل طباعة أوراق الاقتراع. وقالت جهات في الحزب ردًا على ذلك: "من الواضح أن الطرف الذي يشعر بالضغط ليس نحن. وعلى عكس الأحزاب الأخرى التي تكذب على الجمهور وتطلب تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، فإننا نعتزم الالتزام بكلمتنا وتشكيل حكومة صهيونية واسعة فقط".

وقالت الصحيفة، إن "هذه التطورات تأتي في خضم تزايد الضغوط على غانتس للانسحاب من السباق الانتخابي. فقد أخفق حزب «أزرق أبيض» خلال الأشهر الأخيرة في تجاوز نسبة الحسم في سلسلة من استطلاعات الرأي، وأعربت أحزاب المعسكر عن خشيتها من احتمال ألا تتحول الأصوات التي ستُمنح له في الانتخابات إلى مقاعد في "الكنيست"، الأمر الذي قد يضر بفرص المعسكر في استبدال الحكومة".

وعلق رئيس حزب «يَشار»، غادي آيزنكوت على قرار غانتس بالقول: "أشكر صديقي، رئيس الأركان (احتياط) بني غانتس، على قراره الصائب والمسؤول بالانسحاب من خوض الانتخابات المصيرية منذ قيام "الدولة". وأشكره على إسهامه الممتد لسنوات طويلة في أمن "إسرائيل"، وأنا واثق من أنه سيواصل الإسهام في المجتمع "الإسرائيلي" في المستقبل أيضًا".

بدوره، قال رئيس حزب "جنود الاحتياط والاقتصادي" يوعاز هندل: "أريد أن أشكر الفريق أول بني غانتس على سنوات طويلة من الخدمة من أجل "إسرائيل". واليوم أيضًا، كما في مناسبات أخرى، قام بني غانتس بالخطوة اللائقة والضرورية من أجل "الدولة". أدعو ناخبي المعسكر الثالث إلى الانضمام إلينا. والآن أصبح الأمر أوضح من أي وقت مضى: الطريق الوحيدة لتشكيل حكومة صهيونية هي التصويت لحزب "جنود الاحتياط والاقتصادي"".

كذلك علّق رئيس حزب "الديمقراطيين"، اللواء (احتياط) يائير غولان بالقول: "اتخذ غانتس قرارًا مسؤولًا وصائبًا. وفي ساعة مصيرية لمستقبل "إسرائيل"، تتمثل المسؤولية المشتركة في ضمان انتصار معسكر التغيير. يلتزم "الديمقراطيون" بالتغيير والإصلاح الحقيقي، وبإقامة "إسرائيل يهودية وديمقراطية وليبرالية وقوية وآمنة، وهذا هو الطريق الذي سنقوده في الحكومة المقبلة أيضًا".

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