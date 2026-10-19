استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في سلسلة غارات جوية شنها طيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل موقع العهد في قطاع غزة، باستشهاد طفلين فلسطينيين بقصف من مُسيّرة "إسرائيلية" استهدفتهما عصر اليوم في قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونُقل الطفلان الشهيدان وهما مجهولا الهوية إلى مجمع ناصر الطبي.

وفي وقت سابق اغتال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" محمد شعشاعة باستهداف خيمة للنازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأصيب في الاعتداء نفسه، ثلاثة فلسطينيين أحدهم أسير محرر مبعد من الضفة إلى غزة ضمن صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت في العام 2011.

وعصر اليوم أصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال تجمعًا لهم في محيط شارع اليرموك وسط مدينة غزة.



وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد ووقوع عدد من الجرحى في غارة من طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" في محيط مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أصيب مواطن فلسطيني، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال في مخيم نهر البارد جنوبي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة في محيط المنطقة.

واستهدفت الآليات العسكرية الإسرائيلية منازل المواطنين وخيام النازحين شرقي حيي التفاح والشجاعية، شرقي مدينة غزة، فيما طال القصف المدفعي المناطق الشمالية من القطاع.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من مخيم البريج، بينما تعرضت المناطق الشرقية للمخيم لإطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار في المناطق المحاذية لمواقع تمركز الآليات العسكرية.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح، فيما طال قصف مدفعي المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس.



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