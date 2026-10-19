كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي مستشار آية الله الخامنئي: أي تجدد للحرب سيحوّل المواجهة إلى حرب إقليمية

فلسطين

4شهداء ومصابون في غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

4شهداء ومصابون في غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة

2026-10-19 17:45
77

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في سلسلة غارات جوية شنها طيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل موقع العهد في قطاع غزة، باستشهاد طفلين فلسطينيين بقصف من مُسيّرة "إسرائيلية" استهدفتهما عصر اليوم في قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونُقل الطفلان الشهيدان وهما مجهولا الهوية إلى مجمع ناصر الطبي.

وفي وقت سابق اغتال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" محمد شعشاعة باستهداف خيمة للنازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأصيب في الاعتداء نفسه، ثلاثة فلسطينيين أحدهم أسير محرر مبعد من الضفة إلى غزة ضمن صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت في العام 2011.

وعصر اليوم أصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال تجمعًا لهم في محيط شارع اليرموك وسط مدينة غزة.


وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد ووقوع عدد من الجرحى في غارة من طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" في محيط مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أصيب مواطن فلسطيني، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال في مخيم نهر البارد جنوبي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة في محيط المنطقة.

واستهدفت الآليات العسكرية الإسرائيلية منازل المواطنين وخيام النازحين شرقي حيي التفاح والشجاعية، شرقي مدينة غزة، فيما طال القصف المدفعي المناطق الشمالية من القطاع.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من مخيم البريج، بينما تعرضت المناطق الشرقية للمخيم لإطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار في المناطق المحاذية لمواقع تمركز الآليات العسكرية.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح، فيما طال قصف مدفعي المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
إعلام الأسرى الفلسطينيين: نزع حجاب أسيرات وضربهن وعزل 17 منهن
إعلام الأسرى الفلسطينيين: نزع حجاب أسيرات وضربهن وعزل 17 منهن
فلسطين منذ 54 دقيقة
4شهداء ومصابون في غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة
4شهداء ومصابون في غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة
فلسطين منذ ساعة
برنامج الأغذية العالمي يقلّص مساعداته في غزة ويحرم نحو نصف مليون شخص من الدعم
برنامج الأغذية العالمي يقلّص مساعداته في غزة ويحرم نحو نصف مليون شخص من الدعم
فلسطين منذ 3 ساعات
مستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية ويهاجمون المنازل ويسرقون محاصيل الزيتون 
مستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية ويهاجمون المنازل ويسرقون محاصيل الزيتون 
فلسطين منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
إعلام الأسرى الفلسطينيين: نزع حجاب أسيرات وضربهن وعزل 17 منهن
إعلام الأسرى الفلسطينيين: نزع حجاب أسيرات وضربهن وعزل 17 منهن
فلسطين منذ 54 دقيقة
4شهداء ومصابون في غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة
4شهداء ومصابون في غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة
فلسطين منذ ساعة
"معاريف": بريطانيا تُشهر سلاحًا جديدًا ضد "إسرائيل".. هذه المرة قد يكون مؤلمًا
عين على العدو منذ ساعتين
أبو إبراهيم ودَّع عزّ الدينِ
أبو إبراهيم ودَّع عزّ الدينِ
نقاط على الحروف منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة