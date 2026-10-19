أكد محمد مخبر؛ مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران؛ آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، أن إستراتيجية إيران تقوم على أن أي تجدد للحرب سيحوّل المواجهة إلى حرب إقليمية. لافتًا إلى أن التكاليف الباهظة للحرب قد وضعت الأعداء في حالة من الارتباك والحيرة، ومشيرًا إلى أن نسبة المعارضة الشعبية للحرب في الولايات المتحدة بلغت 70% مما أدى إلى تراجع غير مسبوق في شعبية الرئيس ترامب.

وخلال اجتماع بعنوان "إيران المستقلة والقوية: القدرات والتحديات والإستراتيجيات" أشاد مخبر بالقدرات القيادية للقائد الخامنئي، مؤكدًا إلمامه العميق بملفات الدولة كافة، من الإدارة والاقتصاد إلى الشؤون الاجتماعية والأمنية والعسكرية، وهو ما أسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وبث الثقة في مستقبل البلاد.

وفي سياق تحليل موازين القوى، أشار مخبر إلى أن إيران تواجه اليوم أميركا كقوة تتمتع بنفوذ عسكري واقتصادي وسياسي واسع، وتعمل خارج نطاق القيود والقوانين الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة. مؤكدًا أن تعزيز السيادة الوطنية في مواجهة هذه القوة يعد إنجازًا ناتجًا عن تحول جذري في هيكلية السلطة وإدارة الدولة.

وعن الإستراتيجية الإيرانية أوضح مستشار قائد الثورة الإسلامية، أن الجمهورية الإسلامية تتبنى إستراتيجية تقوم على أن أي تجدد للحرب سيحوّل المواجهة إلى حرب إقليمية شاملة، مؤكدًا أن قدرات الردع الإيرانية تمنع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من استغلال كامل إمكاناتهما، نظراً للتداعيات الإقليمية الوخيمة لأي هجوم يستهدف البنية التحتية الحيوية.

وأكد مستشار ومساعد قائد الثورة على حتمية الالتزام بالسياسات المعلنة والانتقال إلى المرحلة الثانية من المسار الثوري، مشددًا على أن بناء إيران القوية يتطلب استمرارية هذا النهج، مع ضرورة إخضاع كل الإجراءات للتقييم ضمن خطة إستراتيجية طويلة الأمد ترتكز على فهم دقيق للإمكانات الوطنية.

وأوضح مخبر أن جوهر هذا المسار يكمن في تعزيز روح الأمل لدى المجتمع وتطوير القدرات الوطنية، لافتًا إلى أن القوة الوطنية لا تنحصر في المعدات والمنشآت فحسب، بل تمتد لتشمل القدرة على الصمود أمام الضغوط وتجاوز الأزمات بكفاءة.

وفي سياق الرد على التهديدات المتعلقة باستخدام "أم القنابل"، أكد مستشار قائد الثورة أن مثل هذه التهديدات لن تحقق أهدافها، مشيرًا إلى أن المروجين لهذه الأسلحة قد واجهوا آثارها بالفعل في الداخل الأميركي دون إدراك منهم.

وأكد مستشار قائد الثورة الإسلامية أن كيان الاحتلال غير قادر على تنفيذ تحركاته دون الدعم الأميركي، مشيرًا إلى أن واشنطن تستخدم قواعدها في دول أوروبية، إلى جانب القواعد البريطانية، في المواجهة مع إيران.

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