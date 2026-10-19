انتقدت صحيفة "الغارديان" البريطانية عمليات قمع الشرطة الفرنسية لأطفال المدارس المحتجين على تدهور الأوضاع التعليمية، مشيرة إلى أن الشرطة الفرنسية عاملتهم "كأعداء يجب سحقهم لمجرد قولهم الحقيقة".

وأشار مقال نُشر في الصحيفة للكاتبة روخايا ديالو إلى إصابة عدد من القاصرين بإصابات خطيرة خلال الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس، منها كسور في الفك، وفقدان البصر في إحدى العينين، وبتر يد، إضافة إلى إفادات عن إساءة معاملة أطفال في أثناء احتجازهم.

ورأت الكاتبة ان "احتجاج التلاميذ على تدهور التعليم حق مشروع، وأن الرد بالعنف والقمع لا يحل الأزمة في فرنسا، بل يزيدها تعقيدًا".

كذلك، أكدت الكاتبة أن "حماية الطلاب والاستماع إلى مطالبهم وإصلاح النظام التعليمي هي مسؤولية الدولة، وأن العنف ضد المواطنين يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

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