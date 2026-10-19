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بالفيديو| القوات اليمنية تستهدف تحشدات سعودية في شرق الجوف

2026-10-19 19:29
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نشر الإعلام الحربي اليمني مقطع فيديو تضمن مشاهد استهداف القوات المسلحة اليمنية لتجشيدات تابعة "للعدو السعودي" في شرقي الجوف بالأسلحة الصاروخية والرشاشة.
وأظهرت المشاهد إصابات مباشرة في صفوف القوات السعودية أدت إلى تدمير واحتراق عدد من الآليات العسكرية، ومقتل وإصابة من بداخلها.

وقال المتحدث باسن القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع في بيان: "استهدفت قواتنا المسلحة تحشيدات العدو السعودي في معسكر العلم الذي يديره ضباط سعوديون في المناطق الشرقية". 

وأكد سريع أن الاستهداف أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من تحشيدات العدو السعودي بينهم ضباط سعوديون.

ووجه العميد سريع تحذيرًا إلى "المخدوعين من الاستجابة لدعوات العدو السعودي لاستجلابهم بأمواله المدنسة إلى محارق الموت، واسترخاصهم بدلا عن جنوده غير مكترث بحياتهم".

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السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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