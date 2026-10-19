أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها نفذت 6 عمليات عسكرية خلال الساعات الـ48 الماضية، باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المُسيّرة، استهدفت منشآت نفطية ومطارات وقاعدة جوية ورادارات ومعسكرًا للقوات البحرية السعودية.

وقالت القوات المسلحة، في بيان تلاه المتحدث باسمها العميد الركن يحيى سريع مساء اليوم الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إن العمليات جاءت ردًا على أكثر من مئتي غارة جوية وصاروخية شنّتها السعودية خلال الفترة نفسها على أعيان مدنية في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، مخلّفةً عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم نساء وأطفال. مشيرة إلى أن إجمال الغارات الجوية والصاروخية التي شنتها السعودية منذ بدء التصعيد تجاوز 2700.

وأوضح البيان أن هذه العمليات استهدفت شركة أرامكو في ينبع على مرحلتين، وحقل الشيبة النفطي، ومطار خالد في الرياض على ثلاث مراحل، ومطار أبها الدولي، ورادارات سعودية في جبلَي الحصن والرحمة، وقاعدة خميس مشيط الجوية، على ثلاث مراحل، ومعسكر قوة الواجب البحرية السعودي، ورادارًا سعوديًا في بئر عسكر.

وقال العميد سريع في بيانه العسكري: "في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ الذي يستهدفُ بلدَنا وشعبَنا والذي شنَّ خلالَ الـ48 ساعةً الماضيةَ أكثر من مئتي غارةٍ جويةٍ وصاروخية استهدفَ بها الأعيانَ المدنيةَ في العاصمةِ صنعاءَ والمحافظاتِ الحرةِ، وخلَّفت عشرات الشهداء والجرحى جلهم نساءٌ وأطفالٌ ليبلغَ إجمالي غاراتِ العدوانِ السعوديِّ منذُ بدءِ التصعيدِ على بلدِنا أكثر من 2700 غارةٍ جويةٍ وصاروخية. نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى خلال الـ48 ساعةً الماضيةَ ستَّ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ، وذلك بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المُسيّرة".

وأضاف: "العمليةُ الأولى استهدفتْ شركةَ أرامكو في ينبعَ على مرحلتينِ، وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وتسببتْ بنشوبِ حرائقَ كبيرةٍ في المواقعِ المستهدفةِ.

والعمليةُ الثانيةُ استهدفتْ حقلَ الشيبةِ النفطيَّ، وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وأدتْ إلى نشوبِ حرائقَ في المواقعِ المستهدفةِ.

العمليةُ الثالثةُ استهدفت مطارَ خالدٍ في الرياضِ على ثلاثِ مراحلَ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله.

والعمليةُ الرابعةُ استهدفتْ مطارَ أبها الدولي وراداراتٍ تابعةً للعدوِّ السعوديِّ في جبليِ الحصنِ والرحمةِ وقاعدةَ خميسِ مشيط الجويةَ على ثلاثِ مراحلَ وكانتِ الإصاباتُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وأدتْ إلى تعطلِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ وأضرارٍ في القاعدةِ الجوية.

بينما استهدفتِ العمليةُ الخامسةُ معسكرَ قوةِ الواجبِ البحريةِ السعوديةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً وخلفتْ قتلى وجرحى في قواتِ العدوِّ السعودي.

أما العمليةُ السادسةُ فقدِ استهدفتْ راداراً للعدوِّ السعوديِّ في بئرِ عسكر، وكانتِ الإصابةُ مباشرةً وأدتْ إلى تدميرِ الرادارِ بفضل الله".

وتابع العميد سريع: "إنَّ يمنَ المتوكلينَ على اللهِ المعتمدينَ عليهِ الواثقينَ بنصرِهِ وتأييدِهِ لن يخضعَ لهذا العدوِّ المجرمِ وسيواصلُ بكلِّ قوةٍ وثباتٍ وبكلِّ عزيمةٍ وإرادةٍ وإيمانٍ جهادَهُ المقدسَ في التصدي للعدوانِ والردِّ عليهِ بعملياتٍ أوسعَ وضرباتٍ أقسى واستهدافاتٍ أشدَّ وأنكى".

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتِها العسكريةِ "باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ".

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