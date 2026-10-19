أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وقائد مقر خاتم الأنبياء (ع) المركزي؛ اللواء علي عبد اللهي، أن إيران ستدافع عن نفسها في جميع الظروف، مشددًا على أن القوات المسلحة لن تسمح لأي معتدٍ باستهداف البلاد أو انتهاك سيادتها، والتطاول على أراضيها.

وفي كلمة له خلال مراسم تكريم وزير الدفاع الإيراني السابق الشهيد اللواء الطيار عزيز نصير زادة، وتقديم، الوزير الجديد مهرداد أخلاقي كتابجي، أكد اللواء عبد اللهي، أن الولايات المتحدة شاخت ولم تعد القوة التي كانت تدّعيها، مضيفًا بأن الرئيس الأميركي دونالد "ترامب فعل كل ما استطاع فعله، لكنه أخفق بسبب تماسك الدولة والشعب الإيرانيين".



وشدد اللواء عبد اللهي" على ضرورة إعادة النظر في أساليب الاستعداد الدفاعي ومواجهة التهديدات في ضوء الحروب الأخيرة، مؤكدًا على أهمية استخلاص دروسها وتطوير القدرات الدفاعية بما يتناسب مع الطبيعة المركبة والتكنولوجية والاستخباراتية والمعرفية للحروب المستقبلية.

ونوه اللواء عبد الله بشخصية الوزير الشهيد نصير زادة وأخلاقه وتدبيره وخدماته، واصفاً إياه بالمدير الكفؤ والقدوة القيّمة في وزارة الدفاع، كما أعرب عن تقديره لجهود العميد مجيد ابن الرضا خلال توليه مهام الإشراف على الوزارة، متمنيًا التوفيق للوزير الجديد في أداء مسؤولياته.

تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز الردع

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى أن إيران لم تكن البادئة بالحرب، وأنها دافعت دائمًا عن بلدها وشعبها في مواجهة الاعتداءات، مؤكدًا أن التجارب الأخيرة أظهرت ضرورة تطوير أساليب الاستعداد والرد على التهديدات المستجدة.

وشدد على أهمية تعزيز القدرة الردعية عبر تطوير التكنولوجيا وزيادة دقة المعدات وفاعليتها في مجالات الصواريخ والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي والتجهيزات البحرية والإلكترونيات والاتصالات، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة وقدرات الشركات القائمة على المعرفة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن التماسك الوطني وصمود الشعب والتنسيق بين مختلف مؤسسات البلاد وجهود القوات المسلحة من العوامل المهمة لتجاوز الظروف الصعبة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذا التماسك.

تعزيز الكفاءة الاقتصادية وحماية المعلومات

وأكد اللواء عبد اللهي على ضرورة إدارة الموارد والإمكانات بما يحقق أكبر أثر في تعزيز القدرات الدفاعية، مشددًا على أهمية تفعيل الأصول غير المستغلة، ورفع الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الدفاعية.

ودعا وزارة الدفاع إلى التنسيق الوثيق مع الجيش والحرس الثوري الإيراني والقوات الأمنية، وتحديد الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة وتأمين المعدات اللازمة لها في الوقت المناسب.

كذلك، شدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على ضرورة حماية المعلومات والأصول الإستراتيجية للبلاد، وتعزيز إجراءات الأمن والحماية، وتطوير قدرات الاتصالات الآمنة والإلكترونيات، ورفع مستوى اليقظة إزاء التهديدات الاستخباراتية.

وفي ختام تصريحاته، أعرب عن أمله في مواصلة تطوير القدرات الدفاعية وتأمين احتياجات القوات المسلحة بفضل التعاون والتنسيق بين مسؤولي وزارة الدفاع والعاملين فيها، مؤكدًا أن تنفيذ مهام الوزارة يتطلب إرادة جماعية وتحمّل المسؤولية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لإعادة بناء القدرات الدفاعية وتطويرها.

الكلمات المفتاحية