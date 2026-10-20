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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-20 06:35
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08:24 |
انطلاق اجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه بمشاركة النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف لبحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني وموازنة المنظمة لعام 2027
08:16 |
إعلام العدو: وزير الحرب "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس ومستشارا الأمن القومي شموئيل بن عزرا ومسؤولون أجانب يُرجّح أنهم إماراتيون شاركوا في الاجتماع
08:14 |
إعلام العدو: الزيارة السرية جاءت قبل ثمانية أيام من الانتخابات وسط تقارير عن مباحثات أميركية-"إسرائيلية" بشأن احتمال استئناف الحرب ضد إيران
08:13 |
إعلام العدو: وزير الحرب الأميركي زار "إسرائيل" سرًا يوم الاثنين والتقى بنيامين نتنياهو
08:07 |
نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف خلال لقائه برئيس جمهورية طاجيكستان: التجارة بين إيران وطاجيكستان نمت بنسبة 50٪ على الرغم من الحرب
07:24 |
نيويورك تايمز: نحو سدس الأسر الأميركية يعجز عن سداد فواتير المياه والكهرباء وسط تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب على إيران
07:08 |
إيران تنجح في تصنيع خزان استراتيجي بوزن 530 طناً لمصفاة أصفهان بعد تعثّر تصنيعه في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات، واجتيازه الاختبارات الفنية بنجاح
06:53 |
إسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية الـ54 من طراز MQ-9 في أجواء مضيق هرمز بنيران منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوة الجوفضائية في حرس الثورة وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي المشترکة في البلاد
06:52 |
مشرّعون أمبركيون يطالبون بإجابات علنية بشأن الأضرار التي لحقت بالقواعد والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط جراء الحرب على إيران
06:51 |
أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي البنتاغون يطالبون بالكشف عن التكلفة الحقيقية للحرب على إيران
06:44 |
سفير إيران لدى الأمم المتحدة يحذّر في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من التهديدات الوقحة الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكيان "الإسرائيلي"
06:42 |
المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: استخدمنا لفترة طويلة أسلحة صنعناها قبل عشرات السنين، ولا نلجأ إلى استخدام أسلحة مخصصة لظروف استثنائية
06:39 |
عراقجي: لم يسبق في تاريخنا أن شهدت العلاقات بين إيران وروسيا هذا المستوى من التقارب والتعاون الوثيق كما هو الحال اليوم
06:38 |
عراقجي:تناولنا في المحادثات مختلف القضايا، بدءاً من أوروبا وصولاً إلى غرب آسيا بما في ذلك لبنان وفلسطين وأوكرانيا واليمن
06:38 |
عراقجي:ركزنا على توسيع التعاون في المجالين الاقتصادي والنووي
06:37 |
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت فجر اليوم مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 فوق أجواء مضيق هرمز
06:37 |
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:أجريت مع لافروف في طهران محادثات في توقيت مناسب
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العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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