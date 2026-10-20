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لبنان

اعتداءات "إسرائيلية" تطال بلدات جنوبية وتوغل باتجاه الأحياء السكنية في كفرشوبا

2026-10-20 07:15
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شنّ العدو "الإسرائيلي"، يوم الاثنين 19 تشرين الأول 2026، سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق عدة في جنوب لبنان، بالتزامن مع تفجيرات وإلقاء قنابل مضيئة ومتفجرة، فيما توغلت قواته باتجاه بلدة كفرشوبا وصولًا إلى محيط الأحياء السكنية.

واستهدفت الغارات الحربية وادي الحجير وكفرتبنيت وحداثا وطلوسة وأطراف برعشيت.كما طال القصف المدفعي وادي السلوقي والمنصوري والمنطقة الواقعة بين المنصوري ومجدل زون، وأطراف برعشيت وحداثا وأطراف كفرتبنيت ووادي زبقين وأطراف ميفدون ومروحين وبيت ياحون.

وفي سياق الاعتداءات، سُجّلت تفجيرات في منطقة الزفاتة – أرنون وعدشيت القصير والخيام، فيما أُلقيت قنابل مضيئة في زوطر الشرقية، وقنابل متفجرة في ميفدون.

ميدانيًا، توغلت قوات العدو "الإسرائيلي" باتجاه بلدة كفرشوبا، وصولًا إلى محيط الأحياء السكنية، في تصعيد جديد على المناطق الجنوبية.

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الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقف إطلاق النار
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