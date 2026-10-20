كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي عقدة باب المندب ومأزق الردع الغربي

فلسطين

شهيدان بقصف
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

شهيدان بقصف "إسرائيلي" غربي غزة ومواصلة القصف والنسف في مناطق متفرقة من القطاع

2026-10-20 08:41
133

استشهد المواطن أكرم ياسين وزوجته دينا ياسين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

واستشهد الزوجين إثر الاستهداف، فيما واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية، ولا سيما الأجزاء الشرقية من حي التفاح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية باتجاه المنطقة.

وفي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف ضخمتين شرقي مدينة خان يونس وجنوبها، فيما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيرانها بكثافة في مياه بحر مدينة غزة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المباني في مناطق مختلفة من القطاع.

الكلمات المفتاحية
العدوان الصهيوني على غزة وقف إطلاق النار
إقرأ المزيد
المزيد
عنف المستوطنين يتصاعد في الضفة.. قطع كهرباء وحرق دوّار وترحيل 20 عائلة
عنف المستوطنين يتصاعد في الضفة.. قطع كهرباء وحرق دوّار وترحيل 20 عائلة
فلسطين منذ 50 دقيقة
1500 أسير فلسطيني مريض في سجون الاحتلال يواجهون الموت البطيء
1500 أسير فلسطيني مريض في سجون الاحتلال يواجهون الموت البطيء
فلسطين منذ 56 دقيقة
تمهيدًا للتوسع الاستيطاني.. الاحتلال يستولي على 182 دونمًا من أراضي الخليل
تمهيدًا للتوسع الاستيطاني.. الاحتلال يستولي على 182 دونمًا من أراضي الخليل
فلسطين منذ ساعة
شهيدان بقصف
شهيدان بقصف "إسرائيلي" غربي غزة ومواصلة القصف والنسف في مناطق متفرقة من القطاع
فلسطين منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
شهيدان بقصف
شهيدان بقصف "إسرائيلي" غربي غزة ومواصلة القصف والنسف في مناطق متفرقة من القطاع
فلسطين منذ 3 ساعات
اعتداءات
اعتداءات "إسرائيلية" تطال بلدات جنوبية وتوغل باتجاه الأحياء السكنية في كفرشوبا
لبنان منذ 5 ساعات
4شهداء ومصابون في غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة
4شهداء ومصابون في غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة
فلسطين منذ 18 ساعة
حماس في الذكرى الثانية لاستشهاد السنوار: دشّن مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال
حماس في الذكرى الثانية لاستشهاد السنوار: دشّن مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال
فلسطين منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة