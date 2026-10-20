استشهد المواطن أكرم ياسين وزوجته دينا ياسين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

واستشهد الزوجين إثر الاستهداف، فيما واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية، ولا سيما الأجزاء الشرقية من حي التفاح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية باتجاه المنطقة.

وفي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف ضخمتين شرقي مدينة خان يونس وجنوبها، فيما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيرانها بكثافة في مياه بحر مدينة غزة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المباني في مناطق مختلفة من القطاع.

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