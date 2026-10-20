اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، بتحليل الآجال التي تقترب نحو انهيارات متوقعة في الفضاء الاقتصادي الغربي؛ لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، نتيجة استمرار نهج الهيمنة الأميركي في المنطقة. اهتمت كذلك بتحليل الوساطة الروسية التي بدأت تظهر ملامحها بزيارة لافروف إلى طهران، ولم تخلُ الصحف من الجانب المقاوم إزاء البعد الثقافي والحضاري للهيمنة الأميركية التي ظهرت على لسان روبيو مؤخرًا.

أسير هرمز الأطلسي

بداية، كتبت صحيفة وطن أمروز: "يسود الاعتقاد في التحليلات الجيوسياسية والاقتصادية بأن الاقتصادات الأوروبية أكثر عرضة من الولايات المتحدة لخطر الحرب ضد إيران؛ بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة وقربها الجغرافي من بؤر الأزمة. إلا أن البيانات الهيكلية المتعلقة بالدين الحكومي وجدول استحقاق سندات الخزانة تكشف صورة معاكسة تمامًا. في الواقع، أصبح ما يُسمى بمخاطر أسعار الفائدة سلاحًا ذا حدين في الاقتصاد الأمريكي نظرًا لارتفاع نسبة السندات قصيرة الأجل وقرب آجال استحقاقها، مما يؤثر بشكل مباشر على الخزانة الأمريكية في حال حدوث صدمة تضخمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز".

وفقًا للصحيفة، تشير البيانات إلى أن هيكل الدين الأمريكي قصير الأجل وهش للغاية. يستحق 34.6% من إجمالي الدين الحكومي الأمريكي في أقل من عام. بالمقارنة، تبلغ هذه النسبة 6.8% في المملكة المتحدة، و9.6% في فرنسا، و19.6% في ألمانيا. بعبارة أخرى، تبلغ حصة الأوراق المالية قصيرة الأجل في سوق المال ضمن محفظة الدين الأمريكي خمسة أضعاف نظيرتها في المملكة المتحدة، وأربعة أضعاف نظيرتها في فرنسا، تقريبًا ضعف نظيرتها في ألمانيا. هذا الهيكل يعني أن الحكومة الأمريكية تعتمد باستمرار، وبشكل سنوي، على الأسواق المالية لإعادة تمويل جزء كبير من ديونها. في الظروف العادية ومع انخفاض أسعار الفائدة، تُعد هذه الاستراتيجية منخفضة التكلفة، ولكن عند إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط نتيجةً لاضطراب 20% من الإمدادات العالمية، ترتفع توقعات التضخم بسرعة. يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم. عند هذه النقطة، يتعين على الحكومة الأمريكية سداد مليارات الدولارات من السندات المستحقة بأسعار فائدة أعلى بكثير. تشير التقارير إلى أن صافي مصروفات الفائدة على الدين الفيدرالي سيبلغ أكثر من تريليون دولار في السنة المالية 2026، إذ ستتجاوز مدفوعات الفائدة الصافية إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 8%. وهذا يعني أن كل زيادة قدرها دولار واحد في أسعار النفط تُترجم مباشرةً إلى زيادة في تكاليف تمويل الحكومة الأمريكية.

كما تساءلت الصحيفة، لماذا تُعدّ الولايات المتحدة أكثر عرضةً للمخاطر من أوروبا؟ يكمن الجواب في آجال استحقاق ديونها؛ فبمتوسط استحقاق يبلغ 14 عامًا، ونسبة عالية من السندات التي تستحق بعد 20 عامًا أو أكثر، تتمتع المملكة المتحدة بحماية من صدمات أسعار الفائدة.



لو ارتفعت أسعار الفائدة اليوم، قالت الصحيفة، لن تضطر المملكة المتحدة إلا إلى سداد جزء صغير من ديونها بالسعر الجديد، تاركةً الباقي في ميزانيتها العمومية بأسعار منخفضة تاريخيًا. أما الولايات المتحدة، فلا تملك هذه الحماية. فمع نسبة 34.6% من ديونها التي تستحق في أقل من عام، تُصبح الولايات المتحدة عرضةً لصدمة سداد فورية. في حين أن فرنسا وألمانيا، وإن لم تكن ديونهما طويلة الأجل كالمملكة المتحدة، إلا أن نسبة السندات التي تستحق في أقل من عام لديهما أقل بكثير، إذ تبلغ 9.6% و19.6% على التوالي. يُؤدي هذا الاختلاف الهيكلي إلى مواجهة الولايات المتحدة لصدمتين متزامنتين في سيناريو إغلاق مضيق هرمز: أولًا، صدمة تضخمية ناجمة عن ارتفاع تكلفة الطاقة، ما يزيد من تكاليف المستهلكين والمنتجين، وثانيًا، صدمة مالية ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، ما يُؤدي إلى ارتفاع تكلفة سداد الديون قصيرة الأجل. في الواقع، يُصبح سوق سندات الخزانة الأمريكية حلقة مفرغة تُؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة، وتفاقم الديون.

يُفسر هذا التحليل الاقتصادي، بحسب الصحيفة، قوة إيران الجيوسياسية في إطار أكثر واقعية. بسيطرتها على مضيق هرمز، لا تؤثر إيران في سوق الطاقة العالمية فحسب، أيضًا تُوجه ضربةً إلى صميم أضعف نقاط الاقتصاد الأمريكي: هيكل الديون وسوق سندات الخزانة. في الواقع، تتجاوز قوة الردع الإيرانية مجرد القدرات العسكرية، إذ تكمن في قدرتها على إحداث صدمة منهجية في النظام المالي الدولي تستهدف الولايات المتحدة بشكل غير متكافئ، أكثر من حلفائها. يُحوّل إغلاق مضيق هرمز النفط إلى سلاح يُستخدم ضد ديون الولايات المتحدة قصيرة الأجل. في مثل هذا السيناريو، تواجه الحكومة الأمريكية معضلةً صعبة: إما أن تسمح للتضخم بالانتشار وفقدان مصداقيتها النقدية، أو أن ترفع أسعار الفائدة وتدفع إنفاقها المالي إلى مستويات غير مسبوقة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى جمود في الميزانية واتساع الفجوة الطبقية. هنا تبرز أهمية قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ ليس كمجرد تهديد إقليمي، بل كلاعب رئيسي قادر على تغيير معادلات القوة عالميًا من خلال إدارة نفوذها بذكاء".

فكّ شيفرة سفر لافروف إلى طهران

بدورها، كتبت صحيفة همشهري: "تأتي زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، في المقام الأول، ردًا على زيارات سابقة قام بها وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي ومسؤولون إيرانيون آخرون إلى روسيا. إلا أن هذه الزيارة تتضمن أيضًا ثلاثة محاور مهمة:

1. متابعة متبادلة لبعض القضايا في إطار الاتفاق الاستراتيجي الإيراني الروسي.

2. قضية الحرب الإيرانية الأمريكية ومضيق هرمز، والتي أثرت في الاقتصاد العالمي، من بينها دول أوروبا الشرقية والغربية.

3. إمكانية تأدية روسيا دور الوسيط.

على عكس عدم اكتراث إيران والولايات المتحدة في البداية بوساطة روسيا، يُظهر الجانبان تدريجيًا موقفًا إيجابيًا تجاه إزاء روسيا. أما تسليم إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى روسيا بصفتها طرفًا ثالثًا في أي اتفاق نووي، فهو مجرد شائعة، ومن غير المرجح أن يحدث. لم تتوصل إيران والولايات المتحدة بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن تسليم اليورانيوم المخصب الإيراني إلى أي دولة ثالثة، ويبدو أن هذه الشائعات مختلقة من وسائل الإعلام العربية المقربة من الولايات المتحدة.

تتابع الصحيفة أنه حتى في مذكرة التفاهم في إسلام آباد، والتي تبدو الآن شبه مكتملة، أجّل التوصل إلى أي اتفاق نووي لمدة 60 يومًا بعد أن يفي الطرف الآخر بالتزاماته، ومنها تعليق العقوبات واستثمار 300 مليار دولار لإعادة الإعمار. في الحقيقة أن دور باكستان يصفتها وسيطًا قد تراجع كثيرًا، ويبدو تأثيرها الفعلي في إنهاء الحرب أو منع فشل أي وقف لإطلاق النار أو اتفاق هش ضئيلًا. لذلك، من غير المرجح أن تُحقق أي زيارة محتملة لعاصم منير إلى طهران أي إنجاز ملموس. حتى حل المشكلات في اليمن، على الرغم من وساطة باكستان، مرهون بإنهاء التدخل السعودي وإنهاء الحصار والعقوبات والسماح للسعودية بتشكيل حوار يمني-يمني".

رصاصة مارك روبيو أصابت صخرة

أيضًا، كتبت صحيفة رسالت: "أن إعادة قراءة كلمات ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في اليونان تُعدّ بمثابة تسويغ للعداء والحرب الفكرية ضد الجمهورية الإسلامية، واستمرارًا لرهاب إيران ومعاداة إيران خلال سنوات العقوبات في وسائل الإعلام الغربية. هذا يُظهر العداء الأمريكي المُزمن تجاه الإيرانيين وحضارتهم. تشير كلمات روبيو إلى سعي العدو الحثيث لمواصلة هذا العداء. إذ منذ بداية الحرب ضد إيران الإسلامية، استخدمت الولايات المتحدة قدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية كافة، لكنها لم تُفلح في تحقيق أهدافها غير المشروعة. لتحقيق هذا الهدف، لجأت إلى الأكاذيب وتشويه التاريخ والثقافة ضد إيران، حتى تتمكن، في مخيلتها الساذجة، من الحفاظ على هيمنتها المتداعية وسيطرتها الأحادية، في حين تُشير الأحداث والتطورات الإقليمية والميدانية إلى عجز ويأس العدو الأمريكي والصهيوني. يُعدّ إنشاء إيران الإسلامية ومحور المقاومة لـــ"مشروع الشرق الأوسط الكبير ، أكبر عقبة أمام هيمنة أمريكا والصهاينة في منطقة غرب آسيا. بالنظر إلى تاريخ الحروب التي شنّها الأجانب ضد إيران منذ القدم، الحروب بين إيران وروما والغزو المغولي، نجد أن جميعها قد مُنيت بالهزيمة، واندمجت في نهاية المطاف في الثقافة والحضارة الإيرانية، أو تلاشت تدريجيًا. قدّم المفكرون والباحثون في التاريخ والحضارة تعريفات عديدة للثقافة والحضارة، ولعلّ أقواها وأكثرها تأثيرًا هو تعريف الثقافة والحضارة الإيرانية والإسلامية، والذي لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا. لطالما كانت الثقافة والحضارة الإيرانية على تواصل إيجابي مع حضارات إنسانية أخرى، مثل الصين والهند ومصر وغيرها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك طريق الحرير.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى حضارات، مثل الصين ومصر والهند وغيرها، نجد أن الحضارة الإيرانية كان لها تأثير كبير، لكن الأدلة والوثائق التاريخية تُظهر أن العالم مدين للثقافة والحضارة الإيرانية، ولا يمكن تجاهل ذلك أو تحريفه بأي خطاب. تسعى دولةٌ ذات تاريخٍ يمتدّ لـ250 عامًا إلى التغطية على تخلفها التاريخيّ بالتضليل ضدّ حضاراتٍ أخرى، مثل إيران، وتسعى إلى تشويه الرأي العام وتحقيق مكاسب في الحرب. اليوم، تحتاج الدبلوماسية الثقافية والجماهيرية إلى حضورٍ أكثر فاعليةً لمواجهة هذه التطورات، وفي ساحة الحرب الشاملة والمتكاملة، يجب عليها تحدّي العدوّ في جميع ميادين القتال، بما في ذلك الساحة الثقافية.

تستطيع الدبلوماسية الثقافية، كما تؤكد الصحيفة، جنبًا إلى جنب مع الدبلوماسية السياسية، مواجهة تاريخ الثقافة والحضارة الإيرانية ومحاربته في المجال المعرفيّ، والحرب الناعمة، وصياغة الروايات، للحفاظ على الهوية الإيرانية. إذا لم يُردّ ردٌّ حاسمٌ على افتراءات العدوّ وأكاذيبه، فإنّ الجماهير الأجنبية غير المطّلعة على التاريخ والحضارة الإيرانية ستقع في براثن الشكّ والريبة. في هذا الصدد، تُعدّ أهمية جهاد الشرح والتوعية للعالم المتعطّش للحقيقة ضرورةً حتميّة. ويمكن لمجال الدبلوماسية الإعلامية أن يُسهم بشكلٍ فعّال في دعم الدبلوماسية الثقافية والجماهيرية.

تابعت الصحيفة: "لطالما كانت إيران الإسلامية، بتاريخها العريق وهويتها الحضارية الإيرانية والإسلامية الزاخرة، منتصرة في جميع المعارك التاريخية والثقافية، كما يشهد التاريخ. وقد تجلى يأس العدو وهزيمته الواضحة أمام إيران، التي تمتلك حضارة عريقة تمتد لأكثر من 7000 عام. في السنوات الأخيرة، عُرضت أعمالها ومقتنياتها التاريخية في متاحف مدن أوروبية مختلفة، مُعرّفةً العالم بعظمة الإيرانيين وسلطتهم. لهذا السبب، يسعى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى إيجاد أعذار ومسوغات للهجوم على بلادنا، ومن ناحية أخرى، يتحدث عن فشل أمريكا في مواجهة الحضارة الإيرانية والإسلامية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وأنه لا سبيل للعودة إلا بالركوع أمام عظمة الأمة الإيرانية".

الكلمات المفتاحية