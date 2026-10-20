حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن أكثر من 1500 أسير مريض في سجون الاحتلال يعانون ظروفًا صحية سيئة، بينهم العشرات ممن صُنّفت أمراضهم بالخطيرة، وسط تعرضهم للموت البطيء نتيجة الإهمال الطبي الممنهج.

هذا؛ وأوضح المركز، في تقرير له، أن الإهمال الطبي ليس أمرًا طارئًا على سجون الاحتلال، لقد بدأ منذ إنشائها، وتضاعف خطرها على حياة الأسرى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين مُنع الأسرى من العلاج بصورة كاملة مهما بلغت خطورة حالهم، ورُفض نقل أي أسير إلى المستشفى على الرغم من حاجة العشرات لذلك.

كما بيّن المركز أن مئات الأسرى يعانون أمراضًا خطيرة، منها السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أمراض عصبية ونفسية وجرحى ومصابين وذوي إعاقة، لا يتلقون الرعاية المناسبة.

كذلك أشار المركز إلى أن سياسة التجويع وسوء التغذية ونقص العناصر الغذائية الأساسية تسهم في إضعاف مناعة الأسرى وانتشار الأمراض، وفي مقدمتها "الجرب" المعدي، عند منع أدوات النظافة ورفض عزل المصابين وزيادة الاكتظاظ.

كما أكد المركز أن الإهمال الطبي سبب رئيس في استشهاد ما لا يقل عن 50% من شهداء الحركة الأسيرة، والبالغ عددهم 329 أسيرًا منذ العام 1967، والسبب الثاني بعد التعذيب في استشهاد 92 أسيرًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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