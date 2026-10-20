كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي عنف المستوطنين يتصاعد في الضفة.. قطع كهرباء وحرق دوّار وترحيل 20 عائلة

فلسطين

1500 أسير فلسطيني مريض في سجون الاحتلال يواجهون الموت البطيء
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

1500 أسير فلسطيني مريض في سجون الاحتلال يواجهون الموت البطيء

2026-10-20 11:26
84

  حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن أكثر من 1500 أسير مريض في سجون الاحتلال يعانون ظروفًا صحية سيئة، بينهم العشرات ممن صُنّفت أمراضهم بالخطيرة، وسط تعرضهم للموت البطيء نتيجة الإهمال الطبي الممنهج.

هذا؛ وأوضح المركز، في تقرير له، أن الإهمال الطبي ليس أمرًا طارئًا على سجون الاحتلال، لقد بدأ منذ إنشائها، وتضاعف خطرها على حياة الأسرى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين مُنع الأسرى من العلاج بصورة كاملة مهما بلغت خطورة حالهم، ورُفض نقل أي أسير إلى المستشفى على الرغم من حاجة العشرات لذلك.

كما بيّن المركز أن مئات الأسرى يعانون أمراضًا خطيرة، منها السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أمراض عصبية ونفسية وجرحى ومصابين وذوي إعاقة، لا يتلقون الرعاية المناسبة.

كذلك أشار المركز إلى أن سياسة التجويع وسوء التغذية ونقص العناصر الغذائية الأساسية تسهم في إضعاف مناعة الأسرى وانتشار الأمراض، وفي مقدمتها "الجرب" المعدي، عند منع أدوات النظافة ورفض عزل المصابين وزيادة الاكتظاظ.

كما أكد المركز أن الإهمال الطبي سبب رئيس في استشهاد ما لا يقل عن 50% من شهداء الحركة الأسيرة، والبالغ عددهم 329 أسيرًا منذ العام 1967، والسبب الثاني بعد التعذيب في استشهاد 92 أسيرًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني السجون الأسرى الفلسطينيون
إقرأ المزيد
المزيد
عنف المستوطنين يتصاعد في الضفة.. قطع كهرباء وحرق دوّار وترحيل 20 عائلة
عنف المستوطنين يتصاعد في الضفة.. قطع كهرباء وحرق دوّار وترحيل 20 عائلة
فلسطين منذ 52 دقيقة
1500 أسير فلسطيني مريض في سجون الاحتلال يواجهون الموت البطيء
1500 أسير فلسطيني مريض في سجون الاحتلال يواجهون الموت البطيء
فلسطين منذ 57 دقيقة
تمهيدًا للتوسع الاستيطاني.. الاحتلال يستولي على 182 دونمًا من أراضي الخليل
تمهيدًا للتوسع الاستيطاني.. الاحتلال يستولي على 182 دونمًا من أراضي الخليل
فلسطين منذ ساعة
شهيدان بقصف
شهيدان بقصف "إسرائيلي" غربي غزة ومواصلة القصف والنسف في مناطق متفرقة من القطاع
فلسطين منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
عنف المستوطنين يتصاعد في الضفة.. قطع كهرباء وحرق دوّار وترحيل 20 عائلة
عنف المستوطنين يتصاعد في الضفة.. قطع كهرباء وحرق دوّار وترحيل 20 عائلة
فلسطين منذ 52 دقيقة
1500 أسير فلسطيني مريض في سجون الاحتلال يواجهون الموت البطيء
1500 أسير فلسطيني مريض في سجون الاحتلال يواجهون الموت البطيء
فلسطين منذ 57 دقيقة
من
من "اتفاق الإطار" إلى "قانون المقاطعة".. تنازلات بـ"بلاش" 
خاص العهد منذ ساعتين
إعلام الأسرى الفلسطينيين: نزع حجاب أسيرات وضربهن وعزل 17 منهن
إعلام الأسرى الفلسطينيين: نزع حجاب أسيرات وضربهن وعزل 17 منهن
فلسطين منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة