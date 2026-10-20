أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن قوات الدفاع الجوي التابعة للحرس رصدت، الليلة الماضية، طائرة مسيّرة من طراز "MQ-9" تابعة للجيش الأميركي، أثناء مراقبتها الأوضاع الجوية في مضيق هرمز، واستهدفتها فوراً، ما أدى إلى تدميرها وإسقاطها.

وأضافت العلاقات العامة أن انفجار الألغام التي زرعتها القوة البحرية في الحرس في الممر غير القانوني جنوب مضيق هرمز، أدى إلى اشتعال النيران في ناقلتي نفط مخالفتين وتوقفهما.

وفي سياق متصل، جدّدت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية تحذيرها من العبور عبر المسار المزروع بالألغام غير القانوني، مشيرة إلى أنّه لن يؤدي إلى نتيجة سوى احتراق ممتلكات المخالفين، وفي حال استمرار هذه الأعمال الاستفزازية من جانب النظام الأميركي المتغطرس، فسيتعين على شركات النفط دفع ثمن أكبر.

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