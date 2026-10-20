كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي جهود عراقية للتقريب بين إيران وجيرانها الخليجيين

إيران

آية الله قاسم يدعو الأمة الإسلامية والعربية إلى الوحدة لمواجهة الأخطار
🎧 إستمع للمقال
إيران

آية الله قاسم يدعو الأمة الإسلامية والعربية إلى الوحدة لمواجهة الأخطار

2026-10-20 16:04
100

  وجّه المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، رسالة إلى الأمة الإسلامية والعربية، دعا فيها إلى استعادة الوحدة ورصّ الصفوف في مواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد وجودها وهويتها واستقلالها وكرامتها.

وقال الشيخ عيسى قاسم في رسالته: "ماذا تنتظرون وقد هدمتم حصن وحدتكم بكل ما شاء لكم مكر الشيطان والأعداء، وأملته الأهواء المضلّة، فصرتم عُصيًّا ضعافًا متفرقة، وشراذم متقاتلة، ينخرط الكثيرون منكم على مستوى الحكومات لنصرة أميركا و"إسرائيل" للإجهاز على ما تبقى من وجود لكم على مستوى الهوية والحياة، والاستقلالية والعزة والكرامة".

وشدّد على ضرورة الإسراع في استعادة الوحدة والتماسك، قائلًا: "عودوا سريعًا لقوة الحزمة الواحدة، والصف المتراص الواحد المتين؛ عسى أن تنقذوا ما أنتم فيه من وهن وانكسار وأخطار فوق ما تظنون، وذل وخزي واندكاك".

وفي ختام رسالته، أكّد الشيخ عيسى قاسم أهمية الوحدة الإسلامية، معتبراً أنها تمثّل سبيل الحماية والخلاص ومواجهة التحديات، قائلًا: "الوحدة الإسلامية هي العصمة، والخروج، وباب الفرج والنجاة والعز والظهور والغلبة والنجاح".

الكلمات المفتاحية
البحرين الوحدة الإسلامية الشيخ عيسى قاسم العالم الإسلامي الاضطهاد الطائفي في البحرين
إقرأ المزيد
المزيد
هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: تم التصدي لأكثر من 40 سفينة مخالفة
هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: تم التصدي لأكثر من 40 سفينة مخالفة
إيران منذ 57 دقيقة
قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران
قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران
إيران منذ ساعة
آية الله قاسم يدعو الأمة الإسلامية والعربية إلى الوحدة لمواجهة الأخطار
آية الله قاسم يدعو الأمة الإسلامية والعربية إلى الوحدة لمواجهة الأخطار
إيران منذ ساعتين
بقائي: أمن مضيق هرمز مسؤولية دول المنطقة وحدها والردّ العسكري على أي عدوان حاضر
بقائي: أمن مضيق هرمز مسؤولية دول المنطقة وحدها والردّ العسكري على أي عدوان حاضر
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
آية الله قاسم يدعو الأمة الإسلامية والعربية إلى الوحدة لمواجهة الأخطار
آية الله قاسم يدعو الأمة الإسلامية والعربية إلى الوحدة لمواجهة الأخطار
إيران منذ ساعتين
الأزهر يدعو لتشكيل لجنة وساطة عاجلة لإنهاء صراعات وحروب المنطقة العربية
الأزهر يدعو لتشكيل لجنة وساطة عاجلة لإنهاء صراعات وحروب المنطقة العربية
عربي ودولي منذ يوم
معتقلو سجن
معتقلو سجن "جو" بالبحرين يضربون عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم
عربي ودولي منذ 5 أيام
آية الله عيسى قاسم: القرارات السلطوية في البحرين مرفوضة
آية الله عيسى قاسم: القرارات السلطوية في البحرين مرفوضة
عربي ودولي 2026-10-05
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة