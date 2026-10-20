وجّه المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، رسالة إلى الأمة الإسلامية والعربية، دعا فيها إلى استعادة الوحدة ورصّ الصفوف في مواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد وجودها وهويتها واستقلالها وكرامتها.

وقال الشيخ عيسى قاسم في رسالته: "ماذا تنتظرون وقد هدمتم حصن وحدتكم بكل ما شاء لكم مكر الشيطان والأعداء، وأملته الأهواء المضلّة، فصرتم عُصيًّا ضعافًا متفرقة، وشراذم متقاتلة، ينخرط الكثيرون منكم على مستوى الحكومات لنصرة أميركا و"إسرائيل" للإجهاز على ما تبقى من وجود لكم على مستوى الهوية والحياة، والاستقلالية والعزة والكرامة".

وشدّد على ضرورة الإسراع في استعادة الوحدة والتماسك، قائلًا: "عودوا سريعًا لقوة الحزمة الواحدة، والصف المتراص الواحد المتين؛ عسى أن تنقذوا ما أنتم فيه من وهن وانكسار وأخطار فوق ما تظنون، وذل وخزي واندكاك".

وفي ختام رسالته، أكّد الشيخ عيسى قاسم أهمية الوحدة الإسلامية، معتبراً أنها تمثّل سبيل الحماية والخلاص ومواجهة التحديات، قائلًا: "الوحدة الإسلامية هي العصمة، والخروج، وباب الفرج والنجاة والعز والظهور والغلبة والنجاح".

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