أقيمت في محافظة نينوى بالعراق اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مراسم رسمية لتشييع وتسليم أرفتة 47 شهيدًا من منتسبي القوات الأمنية إلى ذويهم، جنوب مدينة الموصل، بحضور ممثلين عن مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي ووزارة الصحة، وذلك بعد استكمال فحوصات الحمض النووي ومطابقة النتائج للتعرف على هويات الضحايا.

وكانت عصابات "داعش" الإرهابية قد أقدمت على إعدام هؤلاء المنتسبين خلال فترة سيطرتها على مناطق من المحافظة، ودفنهم في مقابر جماعية، فيما تمثل عملية تسليم أرفتتهم خطوة مهمة لإنهاء سنوات من الانتظار والمعاناة التي عاشتها عائلاتهم، وتمكينها من مواراة أبنائها في الثرى، وسط حضور رسمي وشعبي استذكر تضحيات الشهداء ودورهم في الدفاع عن العراق.



محمد عبد الله الجبوري – نائب رئيس مجلس محافظة نينوى

قدم نائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد عبد الله الجبوري التعازي إلى أهالي العراق وعوائل الشهداء، مؤكدًا أن مراسم التشييع تشمل 47 شهيدًا أقدمت العصابات الإرهابية على إعدامهم خلال عمليات التحرير، مشيرًا إلى أن تسليم أرفتة الشهداء إلى ذويهم يمثل محطة إنسانية مهمة بعد سنوات من الفقد والانتظار.



محمد هريس – عضو مجلس محافظة نينوى

من جانبه، أعرب عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس عن حزنه وفخره باستعادة أرفتة شهداء جنوب الموصل، مشيرًا إلى أن أبناء المنطقة قدموا تضحيات كبيرة خلال معارك التحرير.

وأكد هريس أن الجرائم التي ارتكبتها عصابات "داعش" الإرهابية بحق أبناء المحافظة تدحض الادعاءات التي تتهم أهالي نينوى باحتضان التنظيم، لافتًا إلى أن العصابات الإرهابية أعدمت نحو 500 شخص في يوم واحد، فضلًا عن وجود آلاف الضحايا الذين ارتبطت جرائم قتلهم بالمقابر الجماعية، ومنها الخسفة.



محمد الشاقولي – رئيس مؤسسة شهداء نينوى

بدوره، أوضح رئيس مؤسسة شهداء نينوى محمد الشاقولي، أن مراسم التشييع تنطلق من ديوان محافظة نينوى، مبينًا أن المؤسسة تواصل جهودها لمتابعة حقوق الشهداء وذويهم، والعمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بملفات الضحايا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومواصلة الجهود الرامية إلى فتح المقابر الجماعية والكشف عن مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.



محمد عبد الله خلف جاسم – من ذوي الشهداء

وقال محمد عبد الله خلف جاسم، أحد ذوي الشهداء، إن عصابات "داعش" الإرهابية اختطفت عددًا من المنتسبين عقب دخولها المنطقة، قبل إعدامهم ودفنهم في مقابر جماعية، مبينًا أن تسليم الأرفتة يمثل خطوة مهمة لعائلاتهم بعد سنوات من الانتظار، فيما أشار إلى أن ذوي الشهداء لا يزالون ينتظرون استكمال حقوقهم المستحقة.



إبراهيم أحمد محمد – من ذوي الشهداء

من جهته، ذكر إبراهيم أحمد محمد، أحد ذوي الشهداء، أن مجموعة من شباب جنوب الموصل تعرضت للاختطاف عام 2016، قبل أن ترتكب عصابات "داعش" الإرهابية بحقهم مجزرة جماعية، موضحًا أن العائلات واصلت البحث عن أبنائها منذ ذلك الحين، إلى أن جرى العثور على أرفتتهم في جنوب الموصل.



وطالب محمد الجهات المعنية بإنصاف عوائل الشهداء، واستكمال إجراءات تسليم الأرفتة وصرف الاستحقاقات القانونية، بما يضمن حفظ حقوق الشهداء وعائلاتهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.



وتعيد هذه المراسم إلى الواجهة ملف المقابر الجماعية في محافظة نينوى، وما خلفته جرائم عصابات "داعش" الإرهابية من مآسٍ إنسانية واجتماعية، فيما تتواصل المطالبات بكشف مصير المفقودين، وتحديد هويات الضحايا، وإنصاف ذويهم، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية.

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