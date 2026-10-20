كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي واشنطن تحظر على الوكالات الحكومية استخدام "ديب سيك" الصيني

إيران

قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران
🎧 إستمع للمقال
إيران

قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران

2026-10-20 17:01
99

وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، على رأس وفد رسمي، حيث سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى أن مباحثات الوفد الباكستاني في طهران ستتركز حول تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، ومناقشة القضايا الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز التطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت وكالة تسنيم أن مباحثات عاصم منير مع المسؤولين الإيرانيين لا تقتصر فقط على التعاون الثنائي والقضايا المهمة بين البلدين، بل ستتطرق أيضًا إلى مناقشة التطورات الإقليمية. لافتة إلى أن اضطلاع باكستان بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية أحد الملفات المدرجة على جدول أعمال زيارة منير إلى طهران.

تجدر الإشارة إلى أن الجنرال عاصم منير كان قد زار طهران عدة مرات منذ أن بدأت باكستان جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وخلال زيارته الأخيرة في 23 آب/أغسطس الماضي، التقى خلالها كلًا من: الرئيس مسعود بزشكيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ووزير الداخلية إسكندر مؤمني.

وهذه هي الزيارة الرسمية الخامسة لقائد الجيش الباكستاني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويوم الأحد الماضي، أجرى وزيرا خارجية إيران وباكستان، عباس عراقجي ومحمد إسحاق دار، مباحثات هاتفية ناقشا خلالها القضايا الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات وإرساء الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران باكستان الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران تفاهم إسلام أباد
إقرأ المزيد
المزيد
هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: تم التصدي لأكثر من 40 سفينة مخالفة
هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: تم التصدي لأكثر من 40 سفينة مخالفة
إيران منذ 57 دقيقة
قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران
قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران
إيران منذ ساعة
آية الله قاسم يدعو الأمة الإسلامية والعربية إلى الوحدة لمواجهة الأخطار
آية الله قاسم يدعو الأمة الإسلامية والعربية إلى الوحدة لمواجهة الأخطار
إيران منذ ساعتين
بقائي: أمن مضيق هرمز مسؤولية دول المنطقة وحدها والردّ العسكري على أي عدوان حاضر
بقائي: أمن مضيق هرمز مسؤولية دول المنطقة وحدها والردّ العسكري على أي عدوان حاضر
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: تم التصدي لأكثر من 40 سفينة مخالفة
هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: تم التصدي لأكثر من 40 سفينة مخالفة
إيران منذ 57 دقيقة
الخام الأميركي يتجاوز 109 دولارات للبرميل وسط مخاوف الإمدادات
الخام الأميركي يتجاوز 109 دولارات للبرميل وسط مخاوف الإمدادات
عربي ودولي منذ ساعة
قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران
قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران
إيران منذ ساعة
جهود عراقية للتقريب بين إيران وجيرانها الخليجيين
جهود عراقية للتقريب بين إيران وجيرانها الخليجيين
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة