وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، على رأس وفد رسمي، حيث سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى أن مباحثات الوفد الباكستاني في طهران ستتركز حول تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، ومناقشة القضايا الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز التطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت وكالة تسنيم أن مباحثات عاصم منير مع المسؤولين الإيرانيين لا تقتصر فقط على التعاون الثنائي والقضايا المهمة بين البلدين، بل ستتطرق أيضًا إلى مناقشة التطورات الإقليمية. لافتة إلى أن اضطلاع باكستان بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية أحد الملفات المدرجة على جدول أعمال زيارة منير إلى طهران.

تجدر الإشارة إلى أن الجنرال عاصم منير كان قد زار طهران عدة مرات منذ أن بدأت باكستان جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وخلال زيارته الأخيرة في 23 آب/أغسطس الماضي، التقى خلالها كلًا من: الرئيس مسعود بزشكيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ووزير الداخلية إسكندر مؤمني.

وهذه هي الزيارة الرسمية الخامسة لقائد الجيش الباكستاني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويوم الأحد الماضي، أجرى وزيرا خارجية إيران وباكستان، عباس عراقجي ومحمد إسحاق دار، مباحثات هاتفية ناقشا خلالها القضايا الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات وإرساء الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

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