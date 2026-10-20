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الخام الأميركي يتجاوز 109 دولارات للبرميل وسط مخاوف الإمدادات
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عربي ودولي

الخام الأميركي يتجاوز 109 دولارات للبرميل وسط مخاوف الإمدادات

2026-10-20 17:41
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قفزت أسعار النفط الأميركي بأكثر من 5 في المئة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وسط تصاعد المخاوف بشأن ضيق الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة فرانس برس: إن "العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفعت بنسبة 5.7 في المئة إلى 109.60 دولارات للبرميل، فيما صعد خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 2 في المئة إلى 111.69 دولارًا للبرميل".

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا خسائر البورصات، مع تصاعد المخاوف بشأن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قبيل صدور نتائج أعمال حاسمة لهذا القطاع الرئيسي.

كذلك، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الرئيسي للنفط الأميركي، بأكثر من 2 في المئة.

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الولايات المتحدة الأميركية مضيق هرمز النفط الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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