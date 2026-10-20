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إيران

هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: تم التصدي لأكثر من 40 سفينة مخالفة
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إيران

هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: تم التصدي لأكثر من 40 سفينة مخالفة

2026-10-20 17:48
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أعلنت هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي التصدي لأكثر من 40 سفينة مخالفة في هذا الممر المائي.

وأوضحت هيئة إدارة الممر المائي بالخليج الفارسي في بيان نشرته على منصة "X" فجر الثلاثاء حول قائمة السفن المخالفة: "حتى الآن، أُضيفت 122 سفينة إلى قائمة السفن المخالفة، من قبل هيئة إدارة الممر المائي بالخليج الفارسي".

ووفقًا للهيئة، فقد تم التصدي لأكثر من 40 سفينة مخالفة، كما يجري التفاوض مع 19 سفينة أخرى لتجنب إدراجها في القائمة أو لشطبها منها.

وأضافت الهيئة: "وافقت سفينتان على إزالة اسميهما من القائمة بعد استيفائهما للشروط اللازمة، وستتم إضافة نحو 30 سفينة إلى القائمة بعد تلقيها الإنذار في حال عدم استجابتها للشروط".

وجاء في منشور الهيئة: "ستنظر هيئة إدارة الممر المائي بالخليج الفارسي في تقديم المساعدة اللازمة لإزالة السفن من القائمة إذا سارعت إلى تصحيح المخالفة".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز
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