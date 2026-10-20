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لبنان

حزب الله يشيّع الشهيد جهاد أيوب
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لبنان

حزب الله يشيّع الشهيد جهاد أيوب "علي الهادي" في الهرمل

2026-10-20 19:11
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في مدينة الهرمل الشهيد المجاهد السعيد جهاد موسى أيوب "علي الهادي" الذي ارتقى في أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

انطلقت مسيرة التشييع من ساحة بلدية الهرمل، تقدمتها الفرقة الموسيقية وفرق كشافة الإمام المهدي (عج)، بمشاركة علماء دين، عوائل الشهداء، وحشد من الفعاليات والأهالي الذين حملوا النعش الطاهر على أكتافهم، وهم يرددون هتافات التكبير والتهليل وشعارات التأييد للمقاومة والتنديد بأعدائها واللطميات الحسينية.

وسارت مسيرة التشييع إلى روضة مدينة الهرمل، حيث أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته في الثرى إلى جانب من سبقه من إخوانه الشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء الهرمل
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