نوّه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وقائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي اللواء الطيار علي عبد اللهي بإجراءات الجيش الإيراني الجهادية في توسيع خطوط إنتاج الطائرات المُسيّرة، مؤكدًا أن إيران شعبًا وقوات مسلحة ستتعامل بجدية وحزم مع أي قوة وأي معتدٍ على تراب الوطن.

جاء ذلك في كلمة له خلال تفقّده إنجازات جزء من خطوط إنتاج الطائرات المُسيّرة في الجيش، مستذكرًا ذكرى قائد الأمة؛ آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض) وشهداء إيران عمومًا.

وقال اللواء عبد اللهي: "ما رأيته اليوم في واحد من عشرات مواقع إنتاج الطائرات المُسيّرة بجهود رفاقي الأعزاء في الجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني، يدل على الجاهزية والدوافع والابتكارات الجديدة، وهو في الحقيقة بالضبط ما تحتاج إليه القوات المسلحة لإيران العزيزة".

وأشاد بالإجراءات الجهادية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطلاق خطوط إنتاج متنوعة ومتعددة للطائرات المُسيّرة، وقال: "باستخدام هذه المعدات التي صنعها وطوّرها متخصصو الجيش، والتي هي أكثر تطورًا من سابقاتها وتتمتع بقدرات جديدة، وبالاستفادة من تجربة الحربين الأخيرتين، سنقدّم في المستقبل بالتأكيد ردًا أكثر حزمًا على عدوان العدو".

وأضاف: "أعداؤنا يملكون معدات حديثة وجديدة، وعلينا عند الحاجة أن نردّ على العدو بأساليب مختلفة ومعدات غير متناظرة، كما حدث في هاتين الحربين الأخيرتين، وفي حال ارتكاب العدو أي خطأ مجددًا، سنُبطل مفعول معداته باهظة الثمن والمتطورة بطيف واسع من المعدات الرخيصة ولكن الفعّالة، وسيكون ذلك مزعجًا ومقلقًا ومكلفًا للعدو".

وأكد اللواء الطيار علي عبد اللهي على النجاحات الكثيرة في مجال اكتفاء القوات المسلحة الذاتي، وقال: "هذا هو الطريق ذاته الذي طلبه منا القائد الشهيد، فقد كان دائمًا داعمًا للتقدم وإيران القوية، ويؤكد على ذلك".

وشدّد قائلًا: "رسالتنا إلى الأعداء هي أن شعب إيران العزيز، ومن بعده القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيتعاملون بجدية وحزم مع أي قوة وأي معتدٍ على تراب هذا البلد والقيم المنبثقة عن الثورة الإسلامية، وفقًا للمسار الذي رسمه الإمام الشهيد والقائد العزيز الإمام السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله)".

وأكد قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي أن "إرادة المقاومة والصمود لدى الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية لم تصب بأي أذى، بل أصبحت أقوى بسبب جرائم العدو، والشعب الإيراني الكبير يعلم أن الوعد الإلهي هو أننا إذا ثبتنا وصبرنا فسيمنحنا الله النصر النهائي".

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