شدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اللواء محسن رضائي على بقاء المواد النووية المخصبة في أرض إيران.

وأكد اللواء رضائي خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، مساء اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن جميع المواد النووية المخصبة ستبقى في إيران.

وقال: "لن تخرج من إيران حتى ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة، وهذه المواد هي رأسمال كبير وثروة وطنية للإيرانيين للاستخدام داخل البلاد".

وأوضح اللواء محسن رضائي أن "جميع الشعب والمسؤولين في إيران قد توصلوا بإجماع وبصوت واحد إلى أنه ما لم يتم بناء الثقة من جانب أميركا فلن يكون هناك أي تفاوض، وبداية بناء الثقة هذه هي تحقيق الشروط الإيرانية.

كما شدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران على الأخوّة بين شعبي إيران وباكستان.



من جهته أكد قائد الجيش الباكستاني، على إعادة فتح الحدود بين إيران وباكستان، وقال في هذا السياق: "نعلن بصراحة أن مشكلة حدود إيران وباكستان قد حُلّت، وقد أُعيد فتح الحدود اعتبارًا من صباح اليوم".

وأشار الجنرال عاصم منير إلى دفاع ومقاومة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الباسلة في الحرب التي استمرت 40 يومًا، وشدّد على التعاون الإقليمي بين البلدين دون حضور الأجانب.

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