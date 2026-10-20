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القوات المسلحة اليمنية: 93 غارةً جويةً وصاروخية للعدوان السعودي على الأعيان المدنية
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القوات المسلحة اليمنية: 93 غارةً جويةً وصاروخية للعدوان السعودي على الأعيان المدنية

2026-10-20 21:43
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أفادت القوات المسلحة اليمنية بأن "العدوان السعودي" شنّ خلال الساعات الـ24 الماضية 93 غارة جوية وصاروخية طاولت الأعيان المدنية، وأوقعت شهداء وجرحى من المدنيين.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع في بيان له اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "نفذ طيران العدوان السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية 93 غارةً جويةً وصاروخًا على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، خلفت شهداء وجرحى من المدنيين".

وأكد العميد الركن سريع في بيانه أن الغارات السعودية استهدفت الأعيان المدنية في محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب وحجة ولحج وعمران وإب.

وأوضح أن الطائرات التي شاركت في تنفيذ الغارات هي "طائرات حربية من طرازي "إف–15" و"تايفون"، أقلعت من قواعد العدو فى خميس مشيط والطائف والخرج ومطار شرورة".

وأعلن العميد سريع أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن بلغت 2793 غارة جوية وصاروخًا.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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