قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني: "ليس لدينا جديد لنقوله، ولن تستطيع الولايات المتحدة كسب ثقة إيران إلا بتنفيذ الشروط السبعة التي قدمتها إيران في نيويورك".

وأشار قاليباف، خلال لقائه عاصم منير مساء الثلاثاء، إلى العلاقات الأخوية بين إيران وباكستان، معربًا عن امتنانه لدعم الشعب والحكومة الباكستانيين لإيران في أوقات الحرب والمفاوضات.

كما نقل المشير عاصم منير تحيات السيد أياز صادق، رئيس مجلس النواب، والسيد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، مؤكدًا استمرار التعاون بين البلدين.

وردًا على استفسار رئيس مجلس الشورى الإسلامي بشأن الحدود بين البلدين، قال عاصم منير إن قضايا الحدود مؤقتة وفنية، وإن الحدود بين البلدين مفتوحة اعتبارًا من اليوم.

وفي هذا الاجتماع، أشار قاليباف أيضًا إلى مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، وقال: "أبلغتُ نائب الرئيس الأميركي هناك صراحةً أن التاريخ الطويل للإجراءات الأميركية السلبية ضد إيران، قبل الثورة الإسلامية وبعدها، قد وضعنا في حالة من انعدام الثقة المتزايد بالولايات المتحدة. والآن، مع انتهاك إدارة ترامب مذكرة إسلام آباد، فإن تهديداتها المتكررة ترسّخ انعدام الثقة هذا بشكل أكبر من ذي قبل".

وأكد قاليباف أنه ليس لدى إيران جديد لتقوله، وأن الولايات المتحدة لن تستطيع كسب ثقة إيران إلا بتنفيذ الشروط السبعة التي قدمتها إيران في نيويورك.

وصرّح قاليباف بأن إيران ليست من دعاة الحرب، لكنها على أتم الاستعداد للدفاع عن وطنها وكرامتها الوطنية، وقال: "لا يمكن للتهديدات والتحركات العسكرية أن تؤثر في القرارات الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد دخلت الولايات المتحدة في هذا المستنقع نتيجة حساباتها الخطأ وحربها ضد إيران، والآن عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج منه".

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