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إيران

انفجار ناقلة نفط عملاقة أثناء عبورها في مضيق هرمز
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إيران

انفجار ناقلة نفط عملاقة أثناء عبورها في مضيق هرمز

2026-10-20 22:28
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 تعرضت ناقلة نفط عملاقة لانفجار في أثناء عبورها في الممر الجنوبي المحظور من مضيق هرمز اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ما أدى إلى اشتعال النار فيها، بعد اصطدامها بلغم بحري.


وأعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في الجيش الإيراني، أن فرق الرصد التابعة للقوة البحرية التي تراقب شرق مضيق هرمز وتخضعه لرصدها المستمر، اكتشفت صباح اليوم ناقلة نفط مخالفة كانت قد تعرضت لحريق في المنطقة المحظورة وحددت هويتها.

وكانت هذه الناقلة المخالفة، رغم التحذيرات السابقة، قد أطفأت أنظمة التتبع الخاصة بها وكانت تحاول عبور المنطقة المحظورة في الممر الجنوبي لمضيق هرمز.

وأكدت القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن عواقب التنقل دون تنسيق تقع على عاتق المخالفين، وأن هذه المخالفات أدت إلى توسع انعدام الأمن.

بدورها أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية أن "ناقلة نفط عملاقة مخالفة انفجرت ما أدى إلى اندلاع النيران فيها إثر اصطدامها بلغم بحري جنوب مضيق هرمز"، مشيرةً إلى أن الناقلة "كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام وأطفأت أنظمة الرادار والملاحة، محاولة الخروج عبر المسار الجنوبي غير المصرح به".

وحمَّلت بحرية حرس الثورة "مالكي السفن وأطقمها المسؤولية عن المرور عبر المسارات غير المصرح بها"، مجدّدةً التأكيد على أن "أي تحرك يتجاهل أمن مضيق هرمز سيُواجَه بحزم".

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